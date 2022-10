NASCAR Rivals disponível hoje: o videogame oficial e licenciado da NASCAR 2022 da Motorsport Games

Carregar reprodutor de áudio

MIAMI, FL – 14 DE OUTUBRO DE 2022 – A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), desenvolvedora referência de jogos de corrida, além de editora e fornecedora de ecossistemas de eSports de campeonatos oficiais de automobilismo em todo o mundo, anunciou hoje o lançamento de NASCAR Rivals, exclusivo para consoles Nintendo Switch. O videogame oficial e licenciado da temporada 2022 da NASCAR Cup Series combina a emoção da categoria com a intensidade da rivalidade do automobilismo para fãs de todos os lugares. NASCAR Rivals está disponível a partir de hoje nos principais varejistas e na Nintendo eShop por US$ 49,99. Veja o trailer aqui.

NASCAR Rivals traz a emoção da temporada regular e dos playoffs da NASCAR Cup Series para os fãs, tudo com a mobilidade fácil e integrada do Nintendo Switch. A variedade de modos de corrida oferece aos jogadores a capacidade de competir de diferentes maneiras, enfatizando a rivalidade em todo o esporte e entre as equipes da NASCAR Cup Series, através de pilotos e jogadores, tanto offline quanto via multiplayer. Todas as pistas, carros, pilotos e equipes da temporada regular e playoffs da NASCAR Cup Series de 2022 estão incluídos. Os modos disponíveis para jogar incluem 'Race Now', 'Career Mode' e um emocionante modo 'Challenges', que incorpora sequências baseadas em eventos da vida real na pista para testar a resiliência dos jogadores e ver se eles têm o que é preciso para navegar pelos cenários selecionados.

“À medida que continuamos a construir novas maneiras de dar vida à NASCAR Cup Series, nosso objetivo com NASCAR Rivals era destacar um componente pertinente de todos os esportes a motor, a competição”, disse Jay Pennell, gerente de marca da NASCAR, na Motorsport Games. “Esta última oferta não apenas permite que os fãs desafiem suas habilidades, mas também compitam contra seus amigos, outros jogadores online e enfrente desafios do esporte. Estamos empolgados para que nossos fãs realmente mergulhem no que significa ser um campeão da NASCAR, permitindo que eles encarem seu rival interno.”

As inúmeras funções 'Multiplayer' do jogo oferecem aos jogadores várias maneiras de desafiar uns aos outros na pista. No modo ‘Split Screen’, os amigos podem competir uns contra os outros localmente usando os Joy-Cons do Nintendo Switch. Em ‘Online Multiplayer’, os usuários poderão competir contra até 15 outros jogadores em qualquer lugar do mundo via Nintendo Switch Online. Além disso, os elementos criativos recém-adicionados em NASCAR Rivals dão aos jogadores a oportunidade de criar esquemas personalizados e únicos com uma 'Paint Booth' aprimorada, além de seus avatares de pilotos com uma variedade de aparências, fora os logotipos de patrocinadores e muito mais para realmente organizar uma experiência em torno de seus legados no jogo.

A Motorsport Games desenvolveu NASCAR Rivals como uma experiência elevada para os fãs abraçarem totalmente a intensidade e a emoção da NASCAR, com a portabilidade ilimitada do console Nintendo Switch. NASCAR Rivals oferece aos jogadores e fãs a capacidade de aproveitar a experiência da NASCAR em qualquer lugar e que possam aprimorar suas habilidades, enfrentando a competição.

NASCAR Rivals já está disponível em todos os principais varejistas e disponível para download na Nintendo eShop por US$ 49,99.

Para obter mais informações sobre NASCAR Rivals, visite www.nascarrivals.com. Para acompanhar as últimas notícias da Motorsport Games, visite www.motorsportgames.com e siga-nos no Twitter, Instagram e Facebook.