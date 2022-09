Após incêndio, Zanardi é liberado para retomar tratamento em casa

Carregar reprodutor de áudio

Alessandro Zanardi deu um novo passo em seu processo de recuperação após o forte acidente sofrido em 2020. Após 76 dias no Hospital San Bortolo de Vicenza, onde estava depois de um incêndio em sua casa, o piloto ex-Fórmula 1 e Indy finalmente pôde voltar ao lar, onde dará continuidade ao seu tratamento junto da esposa Daniela e do filho Nicolò.

A notícia foi dada pelo médico-chefe Giannettore Bertagnoni ao Giornale di Vicenza, que disse que o caso de Zanardi está estabilizado.

"Nosso principal objetivo", disse, "era estabilizar as condições clínicas gerais de Zanardi. Mas, ao mesmo tempo, demos continuidade ao programa de reabilitação seguido durante o primeiro período de internação".

Zanardi, portanto, pôde retornar à casa em Noventa Padovana que precisou abandonar devido a um incêndio que acionou o sistema fotovoltaico, que danificou o maquinário essencial ao seu atendimento, para o qual foi necessária uma instalação específica.

Agora ele tem a condição de voltar à casa podendo dar continuidade ao tratamento ao lado de sua família.

Aos poucos, de forma leve e constante, as condições de Alex vêm melhorando após o grave acidente de 19 de junho de 2020, sofrido durante uma corrida de revezamento de handbikes pela Itália. Zanardi perdeu o controle de sua bicicleta em uma curva descendente e acabou colindo contra um caminhão nas colinas da província de Siena.

A situação foi muito séria, mas a fibra e o espírito de lutador de Zanardi permitiram que ele pudesse superar mais essa tragédia, e agora resta a esperança de que sua qualidade de vida possa melhorar graças ao cuidado contínuo e amoroso de sua família.

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: