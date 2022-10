CBA no FIA Games: Conheça Adroaldo Weisheimer e Rafael Capoani, representantes do Brasil no Rally 2

Carregar reprodutor de áudio

Pela primeira vez com uma delegação oficial no FIA Motorsport Games, que terá sua segunda edição disputada entre os dias 26 e 30 de outubro em Marselha, na França, o Brasil terá 11 representantes em nove disciplinas diferentes. A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) escolheu para o Rally 2, que terá provas disputadas na região ao redor do Circuit Paul Ricard, entre as cidades de Marselha e Toulon, o baiano Adroaldo Weisheimer, de 33 anos, e o gaúcho Rafael Capoani, de 45 anos.

A modalidade será disputada em 14 estágios de asfalto com carros de tração 4x4, com pilotos de campeonatos nacionais e regionais ao redor do mundo, ao volante de carros como Ford, Škoda, Proton, Volkswagen, Citroën, Hyundai e Peugeot. No total serão 14 estágios, sendo 12 nas estradas de Le Castellet e dois dentro do Circuit Paul Ricard. A final, chamada de “estágio das medalhas”, reunirá os três primeiros em um percurso similar aos das provas de rallycross para estabelecer a ordem final do pódio.

Aos 33 anos, o baiano Adroaldo Weisheimer nasceu em Barreiras e é bicampeão de brasileiro de rali. Ele tem seis anos de experiência em corridas, com títulos regionais, um Brasileiro de Velocidade na Terra com o Autocross – foram 29 vitórias, 34 pódios e 27 poles. Em 2021, nos carros, foi campeão brasileiro de rali cross country ao lado do navegador Fred Budtikevitz. Nesta temporada, fez sua estreia no asfalto com Enzo Elias na Porsche Endurance Series, as corridas de longa duração da Porsche Cup Brasil.

Já o gaúcho Rafael Capoani, natural de Caxias do Sul, tem 45 anos e começou no rali em 2002, ainda nas motos. Após três anos, convidado pela Mitsubishi, foi para os carros, onde conseguiu um currículo recheado: foi bicampeão brasileiro de rali cross-country, campeão brasileiro de rali de velocidade, campeão do Rally dos Sertões e sete vezes vencedor de categoria nos Sertões. É esta experiente dupla que representará o Brasil na categoria Rally 2 no FIA Motorsport Games.

“No rali, já tenho um nome muito bom fora e aqui no Brasil. Meu tio me colocou pra andar com o Enzo (Elias) na Porsche mais ali é outra tocada. Mas o desafio no FIA Motorsport Games é onde conheço bem, no rali", analisou Weisheimer.

“Minha expectativa é buscar o melhor resultado possível neste superevento, representando o Brasil no cenário mundial do esporte a motor. Sabendo que só teremos os pilotos mais feras do cenário mundial do rali mundial", ponderou Capoani.

