CBA no FIA Games: Conheça Kaká Magno e Bruno Pierozan, representantes do Brasil no Auto Slalom

Pela primeira vez com uma delegação oficial no FIA Motorsport Games, que terá sua segunda edição disputada entre os dias 26 e 30 de outubro em Marselha, na França, o Brasil terá 11 representantes em nove disciplinas diferentes. A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) escolheu para o inédito Auto Slalom, que terá provas disputadas dentro do Circuit Paul Ricard, a paranaense Kaká Magno, de 34 anos, e o gaúcho Bruno Pierozan, de 17 anos.

A modalidade, que avalia o controle do carro de cada piloto, vai estrear na segunda edição do FIA Motorsport Games. Os veículos, elétricos, serão fornecidos pela organização do evento. Será disputada por duplas mistas em um traçado montado dentro do Circuit Paul Ricard – um homem e uma mulher – de cada país. O objetivo é marcar o melhor tempo em um percurso memorizado, de baixa velocidade sem atingir nenhum cone demarcatório. A equipe vencedora será a que tiver o menor tempo somado e com o menor número de penalidades acumuladas.

Aos 34 anos, a paranaense Kattlyn “Kaká” Magno (Grupo Uninter / Ademicon / AutoPeças Macedo / Jasmine Alimentos) nasceu em Curitiba. Começou a gostar de automobilismo por influência da família e, claro, por ver as corridas de Ayrton Senna na TV. O primeiro contato com o esporte foi no kart indoor. A primeira experiência nos monopostos e carros de turismo foi em 2012. No ano seguinte, foi selecionada por Emerson Fittipaldi, bicampeão da F1, para representar o Brasil em um programa da FIA em conjunto com a Volkswagen com o Scirocco R Cup. Correu também na Mercedes Cup, Fórmula 1.600, F4 Sul-Americana e atualmente está na EuroNascar.

Já o gaúcho Bruno Pierozan, natural de Porto Alegre, mas radicado em Vinhedo, no interior de São Paulo, tem apenas 17 anos e fez quase toda sua carreira no kart. Ele começou a correr há quatro anos na Júnior Menor, passou pela Júnior e nos dois últimos anos competiu na Graduados, conquistando bons resultados nas principais competições do Brasil. Ele fez pódio no Brasileiro e foi vice da Copa São Paulo Light, ambos na Graduados B, em 2020. Em 2021, o piloto foi vice no Sul-Brasileiro e ficou no top 5 da categoria OK FIA na Copa Brasil. Neste ano, disputa a Copa Shell HB20.

“Estou muito animada para disputar o FIA Games e estar no time brasileiro. Já participei de algumas sessões de Auto Slalom na Alemanha. Com certeza vamos dar nosso melhor para trazer a medalha de ouro para o Brasil. Gostaria de agradecer aos meus patrocinadores (GrupoUninter / ademicon / AutoPeças Macedo/ Jasmine Alimentos) que acreditam no meu trabalho. Sem eles, nada disso seria possível", disse Kaká.

“No FIA Motorsport Games, espero ganhar muitos conhecimentos nas provas de Auto Slalom e trazer ótimos resultados para o Brasil. Estou ansioso para o evento em Paul Ricard", completou Bruno.

