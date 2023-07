CEO da F1, Domenicali destaca o papel das imagens no engajamento de novos públicos

Domenicali estava discursando às vésperas do GP da Grã-Bretanha em um evento em Londres para o lançamento de um novo livro: Ferrari: De Fora para Dentro (Ferrari: From Inside and Outside). O livro traz o trabalho de dois dois maiores fotógrafos da história da Fórmula 1: Ercole Colombo e Rainer Schlegelmilch. Domenicali foi parte do time dos sonhos da Ferrari, com Jean Todt, Ross Brawn e Michael Schumacher que dominou o esporte nos anos 2000, sendo chefe de equipe até 2015.

"Eu cheguei na Ferrari já conhecendo Ercole e Rainer como os dois que fotografavam os apoiadores e os tifosi, tendo as melhores imagens e os melhores momentos das corridas", disse. "Antes que eu conhecesse eles, antes de iniciar minha trajetória profissional na F1, eu assistia a F1 através de seus olhos. Eles se tornaram pessoas muito importantes no mundo da F1, pelo fato de sempre conseguirem capturar o momento correto com a tensão correta que você podia sentir pela foto".

"O papel deles é muito importante, porque não podemos esquecer que hoje temos as mídias sociais, temos vários meios digitais diferentes de falarmos sobre F1. Isso tem um papel vital para que a nova geração de fãs entendam mais sobre a história de nosso esporte".

O livro representa a primeira colaboração entre Colombo e Schlegelmich. Colombo é a pura definição de insider: um homem cujas habilidades de conexão rivalizam com suas habilidades com a câmera. Enzo Ferrari o selecionou para ser seu próprio fotógrafo, capturando várias cenas nos bastidores. Já Schlegelmich, em contraste, é o outsider, um observador que também é pioneiro de diversas técnicas para capturar a impressão da velocidade em uma imagem.

O trabalho deles está no centro da biblioteca da Motorsport Images, o maior arquivo do tipo do mundo, com mais de 26 milhões de imagens, incluindo uma história ininterrupta da F1, com materiais de todos os GPs desde o primeiro da história, em 1950.

Esse tema de dentro x fora é espelhado no texto do livro, editado por James Allen, destacando o contraste entre a percepção que os fãs têm da Ferrari olhando por fora versus a experiência vivida por alguns dos líderes desde a Enzo Ferrari, como Mauro Forghieri, Luca di Montezemolo, Jean Todt e Domenicali. Eles, juntos de Piero Ferrari, filho de Enzo, contribuíram com um capítulo cada para o livro.

Além de uma versão padrão do livro, há também uma edição limitada , encadernada com tecido fino e com sobrecapa. Esta edição é numerada e assinada por ambos os fotógrafos. Existem apenas 150 cópias neste lançamento, sendo que 75 destes têm duas impressões exclusivas inclusas.

Para mais informação, clique aqui: www.accartbooks.com

