Gabriel Gomez teve um sábado de gala em Valência, pista espanhola que recebe a segunda etapa da F4 Winter Series. O campeonato preparatório para a F4 Italiana é um verdadeiro mundial da categoria, com 31 carros inscritos, representando 20 países diferentes.

O brasileiro de 18 anos de idade cravou as duas poles e venceu de ponta a ponta a primeira das três corridas do fim de semana, com direito à volta mais rápida da corrida. Esta é sua segunda etapa com a equipe US Racing, escuderia fundada por Ralf Schumacher. E até agora, após quatro corridas, Gomez tem 100% de pódios, sendo três deles no lugar mais alto.

No sábado acontecem mais duas corridas, às 6h55 e 11h35. O canal oficial do campeonato no Youtube exibe as provas ao vivo

Gabriel Gomez largou bem, fazendo valer o direito de sair da pole em Valência. O líder do campeonato fechou a porta e contornou a curva 1 na frente com tranquilidade. Então concluiu a volta inicial com vantagem de 0.8s sobre o segundo colocado.

Ele já vinha com mais de um segundo de gap quando o carro de segurança foi acionado para resgate de um carro atolado na caixa de brita da curva 4.

O safety-car deixou a pista antes da abertura da volta 5, com o brasileiro mostrando habilidade ao reacelerar na tomada da curva 0, de forma a evitar dar o vácuo para o vice-líder atacar no fim da reta principal. Com a melhor volta da prova, Gomez abriu 0.7s e seguiu com belo desempenho à frente do pelotão, que vinha compacto do segundo ao sexto colocados.

O competidor do carro #78 abriu a segunda metade da prova com mais uma volta mais veloz da corrida, ampliando a margem na dianteira para 1.5s com 15 minutos restando na prova.

Na volta 13, mais uma vez o carro de segurança foi necessário, durante o resgate do carro #24 na área de escape. A vantagem de quase 2s de Gabriel Gomez sobre Leo Robinson caiu para zero na relargada, que veio na abertura da volta 14.

O brasileiro da equipe US Racing acelerou antes do ponto em que fizera na relargada anterior, surpreendendo mais ainda seu concorrente direto. Ele não foi ameaçado e, mais uma vez, livrou 0.7s em questão de uma volta em bandeira verde. Restavam menos de 5 minutos para a abertura da volta final.

Outra vez o carro de segurança foi acionado, na volta 16, para remoção de um carro parado no traçado entre as curvas 4 e 5. Faltavam menos de 3 minutos para o fim.

Os comissários fizeram um trabalho formidável, e a corrida terminaria sob bandeira verde.

Novamente Gabriel Gomez foi sagaz na relargada, sem sofrer qualquer ameaça no fim da reta principal. Ele outra vez abriu 1s em uma volta e seguiu acelerando forte até a bandeirada, para chegar à sua terceira vitória em quatro corridas. Com o Grand Chelem, o competidor de 18 anos de idade que faz sua segunda temporada em monopostos após uma bem-sucedida jornada nos karts, sustentou 100% de pódios e a liderança do campeonato da Winter Series.

“Hoje foi um dia perfeito. Para ser honesto, ontem era rápido nos testes coletivos mas não estávamos com o ritmo tão bom como hoje. O time trabalhou bem durante a noite e não poderia ter pedido mais neste sábado: o carro estava incrível e conseguimos duas poles e a vitória. O começo foi mais difícil mas depois coloquei um bom ritmo e foi excelente, gerenciando os pneus", disse Gabriel Gomez.

"Aprendi na corrida aqui ano passado e estudei nos vídeos para não ser surpreendido nas relargadas, Hoje consegui achar um bom ponto para acelerar e sustentar a liderança. Estou bem nos pontos e vamos correr no domingo para aumentar um pouco mais a margem no campeonato.”