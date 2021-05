Conheça Sebastian Montoya, filho de Juan Pablo e que mira F1

Nascido e criado em Miami, o pai de Sebastian, de 16 anos, é Juan Pablo Montoya, bicampeão da Indy 500 e com sete vitórias na Fórmula 1. Ele foi apresentado às corridas desde muito jovem, embora a categoria máxima do automobilismo nem sempre tenha sido seu sonho.

"Para ser sincero, quando era pequeno gostava de motocross, porque o meu tio corria no enduro colombiano e fazia parte do time oficial da KTM", disse Sebastian Montoya ao Motorsport.com. "Eu meio que gostei disso e então, quando eu tinha sete anos, fiz minha primeira corrida de kart e, a partir daí, o kart assumiu o controle. Quando você vai às corridas de kart, algumas pessoas olham para você como filho de Montoya, e isso é um grande negócio."

Photo by: Prema Powerteam

Montoya Jr. participou de várias competições de kart. Um no Florida Winter Tour, ele também participou da WSK Super Master Series e do CIK-FIA Karting World Championship, que exigiu muitas viagens através do Atlântico e impactou sua educação.

“O ano passado não foi tão mau, porque consegui ficar na Europa com a Covid”, acrescentou o colombiano. "Mas, especialmente no kart, eu estaria voando muito e, com a escola, meu pai me mudou da escola normal para a escola online. Para as corridas, era muito mais fácil, porque, no meu último ano de escola, perdi cerca de 100 dias de escola! A escola nunca é um problema, dá muito trabalho, mas é muito bom."

Montoya finalmente fez sua estreia em monoposto com a poderosa Prema Powerteam no ano passado, com uma campanha na F4 Italiana que rendeu o 11º lugar na classificação, bem como corridas selecionadas na F4 Alemã. Seu programa para 2021 será bastante semelhante.

Photo by: Cody Schindel

“Para ser sincero, fiquei bastante feliz no final do ano”, disse. "Poderíamos ter feito um pouco melhor aqui e ali. Sempre tivemos a velocidade, são apenas pequenos erros aqui e ali que eu estava cometendo como um novato. Acho que no geral estava tudo bem, e acho que este ano vai ser um muito melhor."

Embora Montoya não tenha conseguido um único pódio no ano passado, seus companheiros novatos Gabriele Mini, Dino Beganovic e Gabriel Bortoleto tiveram mais sucesso, conquistando o primeiro, terceiro e quinto lugar respectivamente no campeonato italiano de F4, mas sua falta de experiência não fez as coisas fáceis.

"Foi muito difícil no início, porque nenhum de nós tinha uma única pista do que estávamos fazendo, então ficamos apenas adivinhando" Montoya sorriu. "Nos testes de pré-temporada, a pior volta que faríamos - a pior volta possível - seria sempre a mais rápida. Cada vez que tentávamos ir mais rápido, iríamos apenas mais devagar e não entendíamos por quê. Uma volta que você pensaria como 'oh meu Deus, esta volta é terrível, estou três segundos fora, seria a volta que você seria P1, e em uma volta que você está começando a obter,' Uau, isso foi uma mega volta', você estaria três segundos e meio fora.”

Photo by: Sutton Images

“Então foi um pouco difícil, principalmente durante o ano. Já éramos competitivos, por exemplo [Gabriel] Bortoleto foi forte no molhado, e [Gabriele] Mini foi muito consistente semana após semana, então foi só aprender e tentando melhorar."

Não é novidade que Montoya tem um objetivo simples para esta temporada: o título. "Tudo o que não fiz no ano passado, farei este ano. No ano passado tivemos o ritmo. Acho que em 21 corridas no campeonato italiano e seis no alemão, tive a volta mais rápida [em ambos]. Isso não foi tão ruim. A velocidade sempre esteve lá, só que eu estava lutando sempre um pouco na classificação, e [tinha] falta de experiência como novato, mas acho que vai ser muito melhor este ano. Demos muitos passos à frente durante os testes de pré-temporada.”

"O que buscamos é um título, mas também aprender a ser consistente. Sim, basicamente o título. Você corre apenas para vencer. Se você não corre para ganhar um campeonato ou corridas, então não está fazendo o esporte certo."

Photo by: Cody Schindel

No que diz respeito ao seu futuro, Montoya agora tem o mesmo sonho de muitos jovens pilotos: "Sempre quis correr na Fórmula 1", disse o jovem, que já conheceu alguns programas de jovens pilotos da F1, embora compreensivelmente não deu detalhes. “Houve um momento na minha vida em que eu queria correr na Indy porque achava que as corridas eram melhores, porque na Fórmula 1 era apenas a melhor equipe, a segunda melhor equipe e assim por diante.”

"Sim, o objetivo principal seria a Fórmula 1, mas não sou o tipo de [piloto] que diria que só quero correr na Fórmula 1. Se eu tivesse a oportunidade de correr em Le Mans, Indy, talvez tente algo diferente como o rallycross ou a NASCAR, eu sempre estarei lá. Enquanto estiver competindo, sou competitivo e posso vencer, se for na Fórmula 1, no WEC ou em qualquer coisa, só vencer é o objetivo."

Photo by: Cody Schindel

Nesse meio tempo, Montoya guia um carro de F1... em seu simulador, para se preparar para a próxima temporada: "As pistas, algumas são bem parecidas. O único problema é que a F1 é melhor: mais potência, mais downforce. Então, normalmente, quando fazemos F1 2020 e quero trabalhar na minha direção e nas corridas, vou tente fazê-lo com o carro F2, porque é difícil de guiar. Mas é um carro divertido." Ele também adora um dos principais títulos dos Jogos de Esportes - "Desta vez, fui ao Motorsport.com em Miami, eles me deram NASCAR Heat 5 e joguei por cerca de oito horas seguidas. Não dormi muito, mas foi superdivertido!" - e às vezes brinca com seu pai em simuladores AIS.

“Desta vez, em uma das corridas por exemplo em Spa, estávamos correndo com a Sauber C9. Ele errou em Blanchimont, tentei ultrapassá-lo, tocamos na última chicane, tocamos na primeira curva, e depois da Eau Rouge, tentei ter um pouco do vácuo para ultrapassá-lo, e quando chegamos ao ponto de ruptura para a chicane, ele me bateu na traseira. Eu tive que manter minha paz interior lá, eu tive que ficar muito, muito calmo. Assim que descobri quem era, fiquei muito bravo, muito, muito bravo. Mas sim, corremos juntos. Ele ainda me vence às vezes!"

Photo by: Eric Gilbert

