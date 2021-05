Motorsport Network adquire duPont Registry

Miami, 11 de maio de 2021 – A Motorsport Network, a plataforma digital integrada com um alcance global mensal de 56 milhões de fãs de automóveis e corridas, concordou em adquirir a prestigiosa duPont Registry, líder no mercado automotivo de luxo por mais de 36 anos, dedicado a conectar compradores de carros exóticos de ponta e marcas de luxo.

Por mais de três décadas, a duPont Registry ocupou a posição de acionista como a principal plataforma para a elite comprar e vender carros clássicos, luxuosos e exóticos. A autoridade da marca, a publicação e as propriedades digitais da duPont Registry lideram o mercado automotivo de luxo e, com um alcance impressionante de mais de 10 milhões de seguidores nas mídias sociais, o negócio cativou um público altamente exclusivo e influente.

A Motorsport Network terá estrategicamente a duPont Registry como o nexo de sua recém-criada divisão Driven Lifestyle, aproveitando a cultura, a comunidade e o comércio do luxo mundial e do estilo de vida automotivo clássico em um só ecossistema. O portfólio Driven Lifestyle apresenta a Canossa Events, sinônimo de excelência em road touring, que organiza mais de 270 experiências marcantes por ano para os entusiastas da direção. Parte da Canossa Events, a Cavallino, é uma empresa de mídia proeminente, hospedando eventos marcantes para colecionadores e admiradores automotivos de ponta, como o 30º Anual Palm Beach Cavallino Classic. A comunidade FerrariChat é uma plataforma social global líder e principal voz na Ferrari, com mais de 20 anos de experiência conectando 200 mil membros registrados engajados. Dedicada à arte de veículos de luxo, Amalgam Collection, fundada em 1985, ocupa um lugar único na história dos modelos de carros finos, criando exemplos incomparáveis ​​dos carros mais icônicos e luxuosos do mundo em escala.

Com um mercado global de carros clássicos, luxuosos e exóticos em rápido crescimento e a aceleração do varejo digital automotivo, o portfólio da Driven Lifestyle continuará a expandir internacionalmente a infraestrutura existente da Motorsport Network. Como o centro desta rede poderosa, a duPont Registry está preparada para uma transformação digital, estendendo ainda mais sua posição de liderança como o mercado automotivo exótico e ultraluxuoso mais influente, inovador e sofisticado, proporcionando uma experiência excepcional para o consumidor afluente dedicado a um estilo de vida dirigido.

Fundada em 1985, a duPont Registry é a pioneira no mercado automotivo luxuoso e exótico. Os fundadores Thomas L. duPont e Steven B. Chapman compartilhavam a visão de publicar uma revista brilhante em quatro cores para o mercado automotivo de luxo, conectando compradores a marcas sofisticadas.

Assim que a aquisição da duPont Registry for concluída, Steven B. Chapman se aposentará como CEO/Presidente da duPont Publishing. Os filhos de Steve permanecerão acionistas e terão os seguintes títulos de William Chapman como CEO e Steven Chapman Jr. como presidente. Aproveitando os recursos de tecnologia avançada da Motorsport Network, os irmãos Chapman irão supervisionar a transformação digital da duPont Registry, elevando a plataforma como um embaixador de soluções de negócios integradas para clientes.

Steven B. Chapman, CEO/Presidente da duPont Publishing disse: “Quando começamos a duPont Registry 37 anos atrás, eu não conseguia imaginar o impacto que nossa marca teria no mercado de carros luxuosos e exóticos, bem como no segmento desse estilo de vida.

Por mais incrível que tenha sido construir esta empresa com tantas pessoas incríveis, foi uma experiência para a vida toda poder envolver meus filhos desde muito cedo. É meu sonho que um dia eles administrem o negócio e deem continuidade ao legado da duPont Registry.

A duPont Registry tem sido minha vida desde que eu tinha 23 anos. Embora tenha recebido muitas ofertas ao longo dos anos, nunca imaginamos vender esta grande empresa. Sabendo que meus filhos permaneceriam acionistas e estariam fortemente envolvidos na gestão dos negócios com os recursos e o apoio da Motorsport Network, mal posso esperar para ver o que o futuro reserva.”

Ben Block, CEO da Motorsport Network disse: “Estamos incrivelmente honrados em adicionar esta propriedade de prestígio à nossa nova divisão Driven Lifestyle. A duPont Registry foi a primeira a comercializar em seu segmento e, com sua autoridade, construiu um vínculo de confiança com seu público exigente. Utilizando a perspicácia tecnológica e o alcance internacional da Motorsport Network, nosso objetivo é elevar a experiência do usuário, oferecer aos clientes soluções mais inovadoras e expandir os negócios globalmente.”