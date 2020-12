O paulista Diego Ramos, de 18 anos de idade, é o novo campeão da Copa Shell HB20. Neste domingo, em Interlagos, o representante da Shell terminou a última corrida da temporada na segunda colocação e sacramentou a conquista com mais um pódio neste fim de semana após o terceiro lugar de sábado.

Com a inversão de grid entre os quatro primeiros colocados da prova do dia anterior, o competidor do carro #113 largou da segunda posição no grid. Após resistir a um ataque no "S" do Senna, Diego conseguiu evitar uma batida mais forte e manteve o segundo lugar.

Ciente de que este resultado bastava para a conquista do título, já que seus principais concorrentes na tabela estavam atrás dele na pista, Ramos comboiou o líder Bruno Testa durante toda a prova, mesmo apresentando um desempenho que lhe permitia atacar de forma mais vigorosa.

Nas voltas finais, com uma boa vantagem sobre seus demais adversários na pista, o piloto patrocinado pela Shell segurou a segunda colocação até a bandeirada final, a apenas 1s398 do vencedor. Foi o sétimo top3 em 16 corridas para Ramos na campanha do título de 2020.

Diego Ramos entrou na Academia Shell Racing em 2017, quando ainda estava no kart, e foi campeão brasileiro. Já nos carros, Diego brigou pelo título da Sprint Race de 2018, foi promovido para a Stock Light em 2019, e agora, com apenas 18 anos, conquista seu primeiro campeonato no automobilismo.

Diego Ramos disse: "Estou muito feliz, sem palavras. Só tenho de agradecer à Shell pela confiança, obrigado mesmo! É muito gratificante pelo ano que tivemos. Meu primeiro ano nos carros da HB20, é totalmente diferente a tocada, com pilotos de alto nível. Chegar à última etapa liderando e finalizar a corrida ganhando o campeonato, não tenho palavras. Só tenho a agradecer a todos que torceram, à Academia Shell e aos meus patrocinadores."

Resultado da prova:

1º B.Testa - 25m51s672

2º D.Ramos - a 1s398

3º K.Eletric - a 2s829

4º A.Catucci - a 7s566

5º Fernando Jr. - a 16s064

Classificação final do campeonato:

1º D.Ramos - 135 pontos

2º R.Abbate - 130

3º T.Riberi - 123

L.Viscardi - 123

4º A.Bragantini - 104

5º B.Testa - 99