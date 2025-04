O vice-presidente de esportes da FIA, Robert Reid, anunciou que renunciou ao seu cargo no órgão regulador do automobilismo com efeito imediato, citando uma "quebra dos padrões de governança".

Reid, que ocupou o cargo de segundo na escala de comando da FIA desde que foi eleito em 2021, anunciou que informou ao presidente Mohammed Ben Sulayem na manhã de quinta-feira sua saída do cargo. Ele disse que ficou alarmado com o que chamou de "decisões críticas sendo tomadas sem o devido processo" na esteira de Ben Sulayem sacudindo a forma como a organização é administrada.

"Quando assumi esse cargo, foi para servir aos membros da FIA; não para servir ao poder", disse Reid em um comunicado. "Com o passar do tempo, testemunhei uma erosão constante dos princípios que prometemos defender. As decisões estão sendo tomadas a portas fechadas, ignorando as próprias estruturas e pessoas que a FIA existe para representar".

"Minha demissão não tem a ver com personalidades, mas sim com princípios. O automobilismo merece uma liderança que seja responsável, transparente e voltada para os membros. Não posso mais, de boa fé, continuar fazendo parte de um sistema que não reflete esses valores".

Alexander Wurz, Robert Reid, vice-presidente de esportes da FIA Foto de: DPPI

A declaração também diz que Reid "expressou um alarme crescente sobre as decisões críticas que estão sendo tomadas sem o devido processo ou consulta adequada, tanto internamente quanto com os membros da FIA e os órgãos de governança da FIA; Senado e Conselho Mundial do Esporte a Motor".

Juntamente com o presidente da Confederação Britânica de Automobilismo (Motorsport UK), David Richards, Reid foi um dos dois membros impedidos de participar da última reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor da FIA por ter se recusado a assinar um acordo de confidencialidade imposto por Ben Sulayem.

Richards também criticou as decisões de liderança do presidente da FIA, citando que há uma "mudança na bússola moral" do presidente. Ex-piloto do WRC, Reid, pediu aos clubes membros da FIA e às partes interessadas que "exijam maior responsabilidade da liderança da federação".

A FIA foi contatada para comentar o assunto.

