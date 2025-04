F1: Cadillac sonda Drugovich durante GP do Japão

Felipe Drugovich foi sondado pela Cadillac no GP do Japão de Fórmula 1, de acordo com o jornalista Joe Saward.

Drugovich, que segue como piloto reserva da Aston Martin, esteve presenta na corrida em Suzuka no último fim de semana exercendo seu papel no time de Silverstone. Contudo, a vida do brasileiro no Japão não girou em torno apenas disso, o renomado jornalista destacou que, mesmo com o mercado de pilotos para 2026 ainda parado, foi possível ver representantes da Cadillac conversando com Felipe no paddock.

A Cadillac entrará na categoria no próximo ano e prepara um 'line-up' composto por um jovem piloto e um mais experiente para ajudar no desenvolvimento do carro. O mais cotado para a vaga, até então, é o norte-americano Colton Herta, atualmente competindo na Indy pela Andretti.

Por outro lado, Sergio Pérez e Valtteri Bottas surgem como os possíveis nomes para preencher a cota de nomes que já conhecem bem a categoria.

Ainda esperando uma oportunidade na F1, Drugovich estará na pista durante o primeiro treino livre do GP do Bahrein, no lugar de Fernando Alonso, na quarta etapa da temporada 2025. Além disso, neste ano, o brasileiro correu nas 24h de Le Mans exatamente pela Cadillac.

MAX vem para o PENTA ou VITÓRIA É OCASIONAL? Bortoleto VÍTIMA, Ferrari DEVENDO! Fred Sabino, da Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!