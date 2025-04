A Fórmula 1 chega à quarta etapa, o GP do Bahrein. Lando Norris e Max Verstappen, líder e vice-líder do campeonato de pilotos, estão separados por apenas um ponto. Já no meio do pelotão, alguns pilotos ainda estão se acostumando aos novos times. Com isso, o Motorsport.com separou cinco histórias interessantes para ficar atento neste fim de semana.

Verstappen pode desafiar a McLaren novamente?

Verstappen fez a diferença em uma corrida que, devido ao ritmo da McLaren, não deveria ter vencido. Mas o fim de semana no Japão foi atípico em muitos aspectos. A maior parte do tempo foi dedicada à classificação e foi aí que o holandês brilhou com uma volta especial que lhe garantiu a pole.

O fim de semana no Bahrein é diferente por uma série de razões. O asfalto abrasivo de Sakhir faz com que a degradação dos pneus seja um fator crucial e três zonas de DRS devem proporcionar aos pilotos mais oportunidades de ultrapassagem do que em Suzuka. Isso significa que o delta para uma manobra bem-sucedida será (muito) menor do que há uma semana.

Outro fator é o clima. O Bahrein promete ser o fim de semana mais quente da F1 de 2025 até agora, o que pode afetar a ordem de classificação. Quando a Red Bull era a força dominante nos anos anteriores, Helmut Marko costumava dizer "quanto mais quente, melhor". Mas, no Japão, Verstappen deixou claro que o oposto agora é verdadeiro, destacando que as temperaturas mais frias da pista o ajudaram no domingo.

Isso significa que o Bahrein é um desafio completamente diferente, mas interessante. Este fim de semana deve nos dar uma visão mais clara, especialmente porque as equipes já estiveram aqui para os testes pré-temporada. Então, qual equipe foi a referência? De fato, a McLaren. Isso destaca que Verstappen enfrenta um desafio ainda maior neste fim de semana, embora já seja uma conquista por si só o fato de ele estar a apenas um ponto da liderança do campeonato após apenas três corridas.

- Ronald Vording

É hora de Tsunoda mostrar desempenho

A Red Bull decidiu substituir Liam Lawson por Yuki Tsunoda por dois motivos principais: A falta de progresso de Lawson e a necessidade de um piloto capaz de marcar pontos para o campeonato de construtores, além de ajudar no desenvolvimento do RB21.

Em Suzuka, Tsunoda mostrou alguns sinais encorajadores, mesmo que a classificação final não tenha refletido totalmente isso. No entanto, eles também ajudaram a tirar um pouco da pressão inicial de seus ombros.

Está claro que Tsunoda precisa de tempo para ganhar confiança no carro e encontrar seus limites. O campeonato ainda é longo, mas o problema é que a Red Bull não pode se dar ao luxo de perder tempo. Para Lawson, o objetivo era ficar a menos de três décimos de Verstappen - e agora o mesmo se aplica ao piloto japonês. Yuki finalmente teve a chance que esperava, mas agora é hora de apresentar resultados onde Lawson falhou. O objetivo é claro: marcar pontos.

- Gianluca d'Alessandro

Sainz continuará tendo dificuldades?

A contratação de Carlos Sainz é uma das maiores - e certamente a mais visível - vitórias para James Vowles, que tenta levar a Williams de volta à liderança. E não se trata apenas do fato de o espanhol ser um ótimo piloto, mas também de uma forte mensagem para todo o paddock - quando um piloto de seu calibre se junta a uma equipe que tem lutado na parte de trás do grid nos últimos anos, é um sinal de que há boas razões para acreditar no projeto.

Mas ainda é Alex Albon quem está produzindo os melhores resultados para a Williams. Isso não significa que o espanhol não tenha tempo ou que esteja subitamente sob pressão. Tanto ele quanto Vowles enfatizaram que esse é um projeto de longo prazo e, se os resultados não vierem imediatamente, não há motivo para pânico. Sainz é um dos pilotos mais esforçados da F1 e acabará encontrando uma maneira de se adaptar ao novo equipamento.

Mas o Bahrein será um marco importante. Sainz foi rápido na pista de Sakhir durante os testes de pré-temporada, dizendo que os tempos de volta eram "naturais" para ele - mas ainda não encontrou a mesma sensação durante os finais de semana de corrida. Será que ele conseguirá ir bem quando retornar à pista em que já esteve com a Williams?

- Oleg Karpov

A Racing Bulls agora é a melhor do pelotão intermediário?

Basicamente, e tem sido assim desde o início. Um carro da Racing Bulls se classificou como melhor do pelotão intermediário em todas as sessões de classificação até agora nesta temporada: Tsunoda ficou em um impressionante quinto lugar em Melbourne e, em seguida, oitavo na classificação da sprint em Xangai, enquanto Isack Hadjar se classificou em sétimo para os GPs da China e do Japão.

É certo que a equipe não conseguiu capitalizar esses resultados nas corridas - com exceção do sexto lugar de Tsunoda na sprint da China - mas Hadjar mudou isso com uma pilotagem sólida para terminar em oitavo lugar no Japão, confirmando o status da Racing Bulls como uma das principais equipes do pelotão intermediário em 2025.

Agora, o desafio será manter esse ímpeto e começar a apresentar resultados de forma consistente.

- Federico Faturos

Um tipo diferente de corrida em Suzuka

O GP do Japão não foi uma das corridas mais emocionantes, mas o circuito de Suzuka também não é o mais fácil para ultrapassagens. Sakhir, por outro lado, é muito mais favorável graças às suas curvas e retas mais lentas. E a pista não só oferece oportunidades para manobras, como também tende a permitir batalhas duradouras, especialmente graças às várias zonas de DRS.

De certa forma, será interessante ver, supondo que a corrida siga um cenário clássico sem safety car, se o que vimos em Suzuka, mas também em Xangai, é um sinal mais profundo de que os regulamentos de efeito solo da F1 atingiram seu limite. Isso não é necessariamente mencionado com frequência, mas em termos de desempenho (pole positions, voltas mais rápidas), os carros atuais estão de volta à zona das máquinas de 2019/2020, que foram as mais rápidas da história em uma volta.

Isso é inevitavelmente acompanhado por um desenvolvimento aerodinâmico que produz ar sujo, o que dificulta o acompanhamento. Se Sakhir também for um festival de sonolência, isso não é um bom presságio para o resto da temporada.

- Fabien Gaillard

