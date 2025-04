Fernando Alonso e Lewis Hamilton travaram um duelo memorável dentro da McLaren na temporada de 2007 da Fórmula 1. O espanhol havia chegado à equipe como bicampeão, enquanto Hamilton estava subindo para a categoria principal.

Os dois estavam muito próximos em termos de ritmo e, após os primeiros finais de semana da temporada, começaram a se desentender, com Alonso sentindo cada vez mais que o piloto de Woking estava se inclinando para o novato e tentando ajudá-lo. O que aconteceu na classificação do GP da Hungria provavelmente é lembrado por muitos, mas foi apenas um dos muitos incidentes.

No final do ano, graças em parte a uma disputa interna, os dois perderam o campeonato para Kimi Räikkönen e Alonso deixou a equipe em circunstâncias difíceis. Hamilton então teve uma "batalha doméstica" difícil com Nico Rosberg na Mercedes e, em 2021, travou um duelo feroz com Max Verstappen pelo título.

Alonso tem falado sobre sua admiração pelo piloto holandês há anos e frequentemente o elogia na mídia. Mais recentemente, após a classificação em Suzuka, por exemplo, disse que somente Verstappen poderia alcançar tal pole position e que ele[Max Verstappen] era a referência para todos os pilotos da categoria porque era o melhor.

Johnny Herbert disse agora que acredita que Alonso também se indentifica com Verstappen porque ambos tiveram uma rivalidade feroz com Hamilton em um determinado momento de suas carreiras. "Posso entender por que Fernando está apoiando tanto Max", disse o britânico ao PokerFirma.

"Max e Fernando não eram companheiros de equipe. Lewis e Fernando eram. Em 2007, Alonso era o confiante bicampeão da McLaren. Ele esperava vencer Hamilton, o jovem atrevido, com facilidade. Mas não foi o que aconteceu. Eles se desentenderam e aquela temporada afetou o relacionamento deles dali em diante."

"Simplesmente porque Lewis chegou com um tremendo ímpeto e as coisas não saíram como Alonso havia imaginado. E, presumivelmente, ele ainda sente uma certa amargura pelo que aconteceu na McLaren", disse Herbert, que também afirmou que entende a posição de Alonso.

"Como piloto, eu entendo. Você fica frustrado quando acredita plenamente que pode fazer o trabalho, mas ele sentiu que não recebeu o apoio de Ron Dennis que merecia. Mas, de qualquer forma, tiro o chapéu para Max. Ele é o cara que consegue cumprir o que promete, mesmo quando começou o fim de semana sem nenhuma chance."

A equipe de Alonso também está com problemas no momento, pois o proprietário, Lawrence Stroll, não está gostando de o carro da Aston não estar funcionando bem.

MAX vem para o PENTA ou VITÓRIA É OCASIONAL? Bortoleto VÍTIMA, Ferrari DEVENDO! Fred Sabino, da Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!