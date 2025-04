Marta García, primeira campeã da F1 Academy, forneceu a seus fãs uma atualização após acidente violento na Le Mans Cup no sábado (05), que a deixou hospitalizada.

Elesio Donno, na Ferrari da AF Corse, colidiu com a traseira do Iron Dames Porsche 911 de García quando esta liderava a classe GT3, fazendo com que ela batesse na barreira de pneus antes de o carro pegar fogo, no Circuito de Barcelona-Catalunha.

A equipe de García divulgou a seguinte declaração quando ela foi hospitalizada:

"Temos o prazer de confirmar que Marta García está se recuperando bem após o incidente. Depois de passar por extensos exames médicos, ela foi liberada de quaisquer ferimentos graves e já está voltando a sorrir. Por precaução, ela ficou sob observação durante a noite e será submetida a uma avaliação de acompanhamento. Estendemos nossa gratidão às equipes médicas da pista e do hospital, bem como a todos os fãs por seu apoio. A saúde e a segurança de Marta continuam sendo nossa prioridade máxima e esperamos vê-la de volta às pistas em breve", diz o comunicado

García, que recebeu alta do hospital na manhã de terça-feira, compartilhou sua própria atualização, declarando:

"Olá a todos. Ontem vivi um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Tive um acidente muito forte no Circuito de Barcelona, com um impacto de 21Gs. Outro piloto me atingiu por trás e eu fui direto para uma barreira de pneus ao lado do muro. O carro pegou fogo e, embora eu tenha conseguido sair sozinha, inalei um pouco de fumaça e fiquei tonta depois."

"Não conseguia abrir a porta porque ela estava presa devido ao impacto e comecei a entrar em pânico, pois cada vez mais fumaça entrava no carro... até que os fiscais quebraram a porta do copiloto e me tiraram de lá. Sou muito grata a eles por terem reagido tão rapidamente e pelo trabalho que fizeram. Passei a noite no hospital e provavelmente ficarei mais uma por precaução. Todos os exames foram realizados, mas ainda estou me sentindo abalada e não voltei ao normal."

"Vou tirar um tempo para descansar adequadamente e voltarei a correr em breve. Agradeço imensamente à equipe médica da pista, aos fiscais, à equipe de resgate e a todos do Hospital General de Catalunya, em Quirón, por terem cuidado tão bem de mim - e a todos que me enviaram mensagens de apoio. Eu realmente agradeço. E também a equipe @huber_racing e @iron.dames pelo apoio que me deram."

Donno emitiu um pedido público de desculpas a García e à Iron Dames e assumiu total responsabilidade pelo acidente.

