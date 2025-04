Com a saída do vice-presidente da FIA, Robert Reid, o presidente da regulamentadora da Fórmula 1 Mohemmed Ben Sulayem perdeu sua figura de gestão sênior, enquanto as críticas contra a sua maneira de 'guiar' a categoria.

Reid renunciou o cargo nesta quinta-feira (10) com efeito imediato devido ao que ele considerou ser uma "quebra nos padrões de governança" e "decisões críticas sendo tomadas sem o devido processo".

Seus comentários ecoam as críticas feitas pelo presidente da Motorsport UK, David Richards, que escreveu em uma carta aberta que "a governança e a organização constitucional da FIA estão se tornando cada vez mais opacas e concentrando o poder apenas nas mãos do presidente".

Reid e Richards foram recentemente impedidos de participar de uma reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor por se recusarem a assinar um acordo de confidencialidade como parte de um protocolo mais rigoroso imposto pelo presidente. Richards caracterizou a medida como uma "ordem de mordaça".

As críticas à administração de Ben Sulayem não são novas. A executiva-chefe Natalie Robyn deixou seu cargo no ano passado, depois de apenas 18 meses, devido a preocupações semelhantes com a governança, após as demissões do diretor técnico de monopostos Tim Goss, do diretor esportivo Steve Nielsen e de Deborah Mayer, presidente da Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA.

Embora Ben Sulayem não tenha se esquivado de controvérsias sobre uma série de assuntos, o ponto focal da oposição ao seu reinado decorre de sua aparente mudança em direção a um projeto do que os críticos caracterizaram como um estilo de liderança mais autoritário.

Alexander Wurz, Robert Reid, vice-presidente de esportes da FIA Foto de: DPPI

Desde então, um exército de executivos, oficiais e comissários de bordo foram removidos - os críticos podem preferir a palavra "expurgados" - de suas posições após a intervenção do presidente, incluindo o comissário de bordo de longa data Tim Mayer, enquanto Ben Sulayem também tomou medidas em relação a outros assuntos, incluindo palavrões e o uso de piercings pelos pilotos, e é acusado de atrasar a parte de governança do novo Pacto de Concórdia.

As críticas aumentaram após a Assembleia Geral da FIA em Ruanda no ano passado, quando foram votados estatutos alterados que efetivamente limitaram até que ponto a liderança da FIA pode ser responsabilizada, dando a Ben Sulayem e ao presidente do senado da FIA, Carmelo Sanz de Barros, o poder de decidir se tomariam outras medidas em relação a qualquer reclamação de ética, inclusive sobre eles mesmos.

Ben Sulayem havia sido alvo de uma investigação por supostamente intervir para anular uma penalidade contra Fernando Alonso no GP da Arábia Saudita de 2023 e a certificação do novo circuito do GP de Las Vegas da F1. Após uma investigação do comitê de ética da FIA, o presidente foi inocentado de qualquer irregularidade.

O diretor de conformidade encarregado da investigação, Paolo Bassari, foi demitido mais tarde após desentendimentos com o presidente, e os relatórios sugerem que o italiano pagou o preço por ter resistido às solicitações de Ben Sulayem.

Reid disse que a decisão da FIA de assumir a promoção do Campeonato Mundial de Rally internamente "sem a aprovação do Senado ou do Conselho Mundial", contornando a estrutura de governança usual do órgão, foi a gota d'água que levou à sua demissão.

É essa aparente concentração de poder, que contradiz a promessa eleitoral inicial do presidente da FIA de prometer não intervir e ser transparente, que agora está fazendo com que as ondas iniciais contra seu estilo de gestão se transformem em um maremoto.

O que vem a seguir?

David Richards e Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

A renúncia do vice-presidente Reid - o homem que concorreu ao lado da chapa presidencial de Ben Sulayem em 2021 - é, de longe, a saída de maior destaque até o momento, talvez melhor comparada à renúncia de um vice-presidente dos EUA por causa das ações do presidente em exercício.

O momento não é uma grande coincidência. Ben Sulayem deverá ser reeleito no final do ano, sem que nenhum candidato de oposição tenha sido identificado até o momento. Aos 72 anos, Richards já está em uma idade avançada para concorrer, ultrapassando o limite imposto pela FIA de 70 anos, e não está claro quais serão os planos futuros de Reid, de 59 anos.

No entanto, o fato de Richards e Reid terem se manifestado publicamente contra Ben Sulayem a tal ponto sugere que as facas estão sendo afiadas e que estão sendo tomadas medidas para se opor a Ben Sulayem na busca de um segundo mandato.

No entanto, quem quer que acabe concorrendo contra Ben Sulayem terá um grande desafio em suas mãos. O novo presidente será votado pela Assembleia Geral da FIA, a mesma organização que votou 75% a favor da mudança nos estatutos de responsabilidade que causou tanta indignação.

A Assembleia Geral é composta por todos os clubes membros e autoridades esportivas nacionais que representam as 245 organizações membros provenientes de 149 países, com todos os membros tendo o mesmo poder de voto. Ela incentiva a presidência a se certificar de manter as nações e os clubes menores a bordo - da mesma forma que a gigante do futebol, a FIFA -, portanto, será necessário algum esforço para que a oposição baseada na Europa contra Ben Sulayem vença o jogo dos números.

O tempo dirá se a onda crescente de protestos se transformará no tsunami necessário para derrubá-lo. Parece que as águas estão sendo testadas.

