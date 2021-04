Rumores começaram a surgir no Canadá depois da decisão de Lawrence Stroll de vender o circuito de Mont-Tremblant. O fato dele também querer vender parte da coleção de carros alimenta especulações de que Stroll precisa de dinheiro para sustentar a Aston Martin.

Lawrence colocou o circuito de Mont-Tremblant à venda. Inaugurada em 1964, a pista após várias modificações tem hoje uma configuração de 4,24 km, mantendo o traçado irregular que sempre a caracterizou.

O circuito canadense, construído na década de 1960 pelas autoridades de Quebec, recebeu o GP do Canadá de Fórmula 1 duas vezes, em 1968 e 1970.

Em 2000, o circuito que cobre uma área total de 120 hectares foi comprado por Stroll, que construiu dentro da pista uma estrutura na qual guarda seu precioso acervo de carros históricos.

Em 2004, a Stroll pretendia reformular totalmente o circuito de forma a adaptá-lo aos padrões definidos pela FIA para receber competições internacionais, incluindo uma nova estrutura que inclui garagem, sede do centro médico, sala de imprensa e serviços.

Mont-Tremblant, embora raramente receba eventos internacionais, permaneceu como uma referência para o automobilismo nacional por muitos anos, e o medo dos entusiastas e profissionais canadenses é que a localização estratégica da propriedade (uma área turística muito popular) possa ser tentadora aos interessados em transações imobiliárias para a construção de um complexo residencial.

Muito dependerá das escolhas do próprio Stroll e das ofertas que chegarão à sua mesa por um imóvel avaliado (segundo estimativas locais) acima de vinte milhões de euros (aproximadamente 135 milhões de reais).

A notícia oficial da venda do Mont-Tremblant segue há poucas semanas assim como a intenção do próprio Stroll de vender uma parte importante de sua coleção de carros, alimentando especulações de que o bilionário canadense tenta fazer frente à exigente liquidez necessária pelo programa da Aston Martin.

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST – Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.