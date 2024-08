Novidade da temporada, a Motorsport.tv Brasil traz novamente toda a ação do campeonato 2024 da Turismo Nacional, que corre no Velocitta neste fim de semana para a quinta etapa do ano.

O fim de semana marca uma estreia para a categoria, que corre pela primeira vez no circuito de Mogi-Guaçu, no interior de São Paulo. O calendário ainda conta com três etapas com palcos a serem definidos.

Na classe Overall A, Rafa Reis lidera com 276 pontos contra 258 de Ernani Kuhn e 250 de Arthur Scherer. Já na Overall B, João Cardoso está na ponta com 344, enquanto Daniel Nino tem 325 e Rafael de Paula tem 218.

A Motorsport.tv Brasil exibe ao vivo as seis corridas do fim de semana em Mogi-Guaçu.

Confira a programação da Turismo Nacional no Velocitta:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h35 - Treino Livre 2 Sexta-feira 11h05 - Treino Livre 3 Sexta-feira 13h35 - Classificação Sexta-feira 16h05 - Corrida 1 Sábado 11h20 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Sábado 11h40 Motorsport.tv Brasil Corrida 3 Sábado 16h10 Motorsport.tv Brasil Corrida 4 Sábado 16h30 Motorsport.tv Brasil Corrida 5 Domingo 09h50 Motorsport.tv Brasil Corrida 6 Domingo 15h10 Motorsport.tv Brasil

