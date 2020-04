O campeão da Fórmula 1, Nico Rosberg, divulgou uma nova série de conversas virtuais chamada #LíderesParaOBem (#Leaders4Good em inglês), que teve como primeiro convidado o brasileiro Lucas di Grassi, campeão da Fórmula E. A proposta de Rosberg, que após sua aposentadoria das pistas tem trabalhado na área da sustentabilidade, é mostrar a importância da liderança, responsabilidade e comprometimento social em meio à crise.

Enquanto Rosberg está isolado com a família em sua casa na Espanha, di Grassi está morando no Brasil, durante a suspensão da temporada da Fórmula E, assim como os principais campeonatos pelo mundo.

Na conversa, os dois campeões discutiram problemas atuais como suas experiências com o isolamento, a situação em seus respectivos países e modos de ajudar aqueles com necessidade. Di Grassi também falou sobre a crise no Brasil, destacando os desafios do sistema de saúde do país para lidar com a pandemia de modo eficiente.

“Estamos enfrentando dois desastres: primeiro, as favelas brasileiras são muito povoadas e muitas vezes não tem água corrente, então as pessoas não podem lavar suas mãos”, disse di Grassi. “As famílias nas favelas não podem ficar isoladas por mais do que quatro dias, porque elas não têm reservas financeiras para ficar em casa. Se o vírus chegar nessas comunidades, podemos esperar uma disseminação em massa. A segunda ameaça é a recessão. O Brasil é um país em desenvolvimento. As fontes de renda caíram e o sistema social é muito frágil”.

O piloto da Fórmula E que, assim como Rosberg, está ligado às causas sociais e sustentáveis através de sua carreira no mundo do automobilismo, recentemente arrecadou 150 mil reais em uma campanha virtual para ajudar no combate ao coronavírus. O dinheiro foi destinado à produção de equipamentos de proteção individuais para funcionários de hospitais e do setor da saúde que estão na linha de frente.

Di Grassi também doou álcool gel e máscaras para asilos em São Paulo e investiu no desenvolvimento da tecnologia de luz ultravioleta usada na esterilização de equipamentos médicos e transporte público.

“A lição mais importante na crise é direcionarmos nossa economia para modelos de negócio mais sustentáveis, não apenas a curto prazo, mas a longo também”, afirmou Rosberg, que investe em diversas empresas e startups sustentáveis. “O comprometimento de Lucas é realmente inspirador e mostra o impacto que podemos ter em países em desenvolvimento”.

Tanto Rosberg quanto di Grassi tem compromissos com o desenvolvimento sustentável dentro e fora do esporte. Enquanto Nico Rosberg fundou o Festival Greentech, a primeira plataforma global para tecnologias verdes, promovendo um modo de vida sustentável, di Grassi lançou o Zero Summit, uma conferência dedicada a destacar a importância de um futuro zero carbono.

Veja a conversa abaixo:

Veja a carreira de Lucas di Grassi em imagens:

Galeria Lista 2004 - F3 Inglesa 1 / 45 Foto de: Dave Dyer 2004 - F3 Inglesa 2 / 45 Foto de: Dave Dyer 2004 - Copa do Mundo de F3 em Macau 3 / 45 Foto de: Stella-Maria Thomas 2004 - Copa do Mundo de F3 em Macau 4 / 45 Foto de: Stella-Maria Thomas 2005 - Copa do Mundo de F3 em Macau 5 / 45 2006 - GP2 6 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2006 - GP2 7 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2007 - GP2 8 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2007 - GP2 9 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2008 - GP2 10 / 45 Foto de: XPB Images 2008 - GP2 11 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 12 / 45 Foto de: XPB Images 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 13 / 45 Foto de: XPB Images 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 14 / 45 Foto de: XPB Images 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 15 / 45 Foto de: XPB Images 2009 - GP2 16 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2009 - GP2 17 / 45 Foto de: XPB Images 2009 - Anunciado como piloto da Virgin 18 / 45 Foto de: Virgin Racing 2010 - Fórmula 1 (Virgin ) 19 / 45 Foto de: XPB Images 2012 - Encurance McLaren - 24 Horas de Nurburgring 20 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2012 - WEC (Audi) 21 / 45 Foto de: XPB Images 2012 - WEC (Audi) 22 / 45 Foto de: XPB Images 24h de Le Mans: 3º Lugar em 2013 (Audi) 23 / 45 Foto de: James Holland 2013 - 24h de Le Mans: 3º Lugar em (Audi) 24 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2013 - 24h de Le Mans: 3º Lugar em (Audi) 25 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2014 - 24h de Le Mans: 2º Lugar em (Audi) 26 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2014/2015 - Fórmula E - 3º lugar no mundial (Audi Abt) 27 / 45 Foto de: James Holland 2014/2015 - Fórmula E - 3º lugar no mundial (Audi Abt) 28 / 45 Foto de: FIA Formula E 2015 - WEC 29 / 45 Foto de: XPB Images 2015 - WEC 30 / 45 Foto de: Audi Communications Motorsport 2015/2016 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 31 / 45 Foto de: FIA Formula E 2015/2016 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 32 / 45 Foto de: FIA Formula E 2016 - WEC - Vice Campeão e 3º em Le Mans (Audi) 33 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2016 - WEC - Vice Campeão e 3º em Le Mans (Audi) 34 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2016/2017 - Fórmula E - Campeão mundial (Audi Abt) 35 / 45 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2016/2017 - Fórmula E - Campeão mundial (Audi Abt) 36 / 45 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2016/2017 - Fórmula E - Campeão mundial (Audi Abt) 37 / 45 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images 2018 - Stock Car Brasil - 3 vitórias 38 / 45 Foto de: Duda Bairros 2018 - Stock Car Brasil - 3 vitórias 39 / 45 2017/2018 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 40 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 2017/2018 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 41 / 45 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2017/2018 - Fórmula E - Audi Abt Campeã Mundial de Construtores 42 / 45 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2018/2019 - Fórmula E - Terceiro colocado no mundial (Audi Abt) 43 / 45 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images 2018/2019 - Fórmula E - Terceiro colocado no mundial (Audi Abt) 44 / 45 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2019/2020 - Fórmula E - Quinto colocado no mundial em andamento (Audi Abt) 45 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

