A Porsche Cup realiza neste fim de semana, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, mais uma etapa com recorde de inscritos nos 20 anos de história que a categoria comemora nesta temporada.

Até esta quarta-feira (24 de abril), nada menos que 69 pilotos já estavam confirmados nos três grids. Pela primeira vez, a Carrera Cup, categoria principal do evento, atinge a marca de 31 pilotos. Além disso, são mais 22 na Sprint Challenge e 16 na Sprint Trophy. Números que tornam a Porsche Cup C6 Bank uma das maiores categorias da marca no planeta.

Além disso, a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta completa a metade da temporada de sprint, as corridas curtas, neste fim de semana. Momento em que os protagonistas começam a se destacar no campeonato, que terá um palco conhecido na etapa: o traçado de 4.309 metros e 13 curvas em que já foram disputadas 203 provas, considerando Carrera Cup, Sprint Challenge e a Endurance.

Completando 100 corridas na Porsche Cup, Marçal Müller chega para a etapa na liderança da Carrera Cup. Apenas 23 pilotos atingiram essa marca nos 20 anos de história do evento. Werner Neugebauer e Miguel Paludo são os principais perseguidores. O gaúcho do carro #8 é o maior vencedor da temporada até agora, com dois triunfos. Müller e Raijan Mascarello completaram as outras duas corridas na primeira posição. Na Carrera Sport, a liderança é de Francisco Horta; enquanto na Rookie, Israel Salmen está em primeiro.

Pela classe Challenge, Miguel Mariotti e Antonella Bassani, atual campeã, estão empatados na primeira posição do campeonato com 53 pontos, já considerando a aplicação do descarte dos dois piores resultados até aqui. Os dois pilotos venceram duas corridas cada um nesta temporada. Sadak Leite e Marco Tulio estão na terceira posição. Na Challenge Sport, a liderança é de Marco Tulio, enquanto na Rookie, o jovem Caio Chaves está em primeiro.

Assim como nas duas primeiras etapas, o fim de semana de ação em Interlagos terá cinco corridas e três tomadas de tempo. As atividades oficiais da etapa têm início na tarde de sexta-feira (26 de abril), com treinos livres da Carrera e Challenge. No sábado a pista é aberta para os qualis dessas categorias, que disputam suas primeiras baterias às 15h30 (Carrera) e 16h05 (Challenge). Já o quali da Trophy tem início às 16h45. No domingo é a Trophy quem abre os trabalhos, com sua corrida única largando às 9h. As corridas do grid invertido da Carrera e Challenge acontecem a partir de 12h30, com a categoria principal competindo primeiro.

A terceira etapa da categoria tem transmissão das mídias sociais da categoria, do Acelerados e da Bandplay desde o quali. Para as primeiras corridas, o Bandsports transmite ao vivo na televisão. Já no domingo a Band também mostra as corridas. O sportv 3 exibe as corridas em horário alternativo na segunda-feira.

Lista de inscritos por ordem numérica*:

Carrera Cup

#1. Alceu Feldmann

#3. Franco Giaffone

#7. Miguel Paludo

#8. Werner Neugebauer

#9. Edu Guedes (R)

#10. Thiago Vivacqua

#12. Marco Pisani (R)

#14. Carlos Campos (S)

#15. Leonardo Sanchez (R)

#17. Marcos Regadas (R)

#20. Pedro Aguiar

#24. Gustavo Zanon (R)

#26. Christian Hahn

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello

#33. Bruno Campos (R)

#51. Israel Salmen (R)

#56. Peter Ferter (S)

#60. Ramon Alcaraz (R)

#70. Lucas Salles

#74. Piero Cifali (R)

#77. Francisco Horta (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz (S)

#84. Gustavo Farah (R)

#85. Eduardo Menossi (S)

#87. Nelson Monteiro (S)

#88. Georgios Frangulis (S)

#121. João Barbosa (R)

#199. Nelson Marcondes (S)

#544. Marçal Muller

#888. Lineu Pires (S)





(S) Sport / (R) Rookie

Sprint Challenge

#1. Alceu Feldmann Neto (R)

#3. Cristian Mohr

#7. Luiz Souza (S)

#9. Claudio Reina (R)

#21. Miguel Mariotti

#22. Caio Castro

#23. Leonardo Herrmann (S)

#32. Matheus Roque (S)

#38. Eric Santos (R)

#44. Giuliano Bertuccelli (S)

#45. Paulo Totaro (R)

#54. Caio Chaves (R)

#55. Marco Tulio (S)

#58. Claudio Simão (R)

#66. Sadak Leite

#71. SangHo Kim (S)

#72. Antonella Bassani

#82. Gerson Campos

#99. Wagner Pontes (R)

#100. Sebá Malucelli (S)

#139. Celio Brasil (S)

#177. Lucas Locatelli (R)

(S) Sport / (R) Rookie

Sprint Trophy

#1. Gustavo Costa (S)

#7. André Cytrynbaum (S)

#8. Silvio Morestoni

#11. Thiago Rios (S)

#12. Marcelo Seiroz (S)

#13. Leticia Bufoni

#14. Gabriel Líber

#18. Ricardo Zylbermann (S)

#22. Heverton Cardoso (S)

#33. William Araujo

#45. José Moura Neto

#77. Vitor Marques (S)

#121. Denis Ferrer

#129 Fernando Arruda (S)

#331. Neto Heil (S)

#777. Lucas Lucco

(S) Sport

