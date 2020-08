Mercedes-Benz lança canal exclusivo na Motorsport.tv

A Mercedes lançou um canal dedicado na Motorsport.tv, plataforma OTT digital da Motorsport Network dedicada ao conteúdo automotivo e de corridas.

O canal da Mercedes trará os fãs aos bastidores de uma das equipes mais bem-sucedidas da Fórmula 1, além de oferecer conteúdo da equipe na Fórmula E e outros projetos automotivos.

O canal estará disponível para os 56 milhões de fãs que usufruem mensalmente da Motorsport Network, com a ambição de trazer esse público para o coração de um dos fabricantes de maior sucesso da história. Como parte do programa, a Motorsport Network também colaborará com a Mercedes usando sua nova plataforma Motorsport Studios para cocriar itens de conteúdo exclusivo exclusivamente para a Motorsport.tv.

1955 British GP, Stirling Moss and Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz Photo by: Motorsport Images 2016 British GP, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Motorsport.com

Os fãs poderão acessar um extenso arquivo de conteúdo de mídia, incluindo mais de 26 milhões de imagens que datam do automóvel original criado pela Mercedes em 1886.

Para lançar o canal, a Mercedes oferecerá aos fãs a primeira chance de olhar para o GP da Grã-Bretanha por meio da mais recente série de vídeos de perguntas e respostas após a corrida da equipe de F1. A Mercedes é a fabricante mais recente a hospedar um canal dedicado no Motorsport.tv e é o primeiro a incluir conteúdo com tema da Fórmula 1 como parte do que estará disponível.

Com um total de mídia social de 19,5 milhões e mais de 125 milhões de engajamentos até a temporada de 2019, a Mercedes AMG Petronas Formula One Team é a equipe líder de F1 nos meios de comunicação social e espaço de engajamento dos fãs, com uma participação de 35% em todas as equipes de F1. A união de forças com a Motorsport Network oferece à equipe outra oportunidade de ativar e distribuir para um grande público do automobilismo, além de expandir o alcance do seu Fórmula E, e conteúdo automotivo.

2014 Abu Dhabi GP, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Motorsport.com

Richard Sanders, diretor comercial da Mercedes AMG Petronas Formula One Team, disse: “Estamos orgulhosos de liderar o caminho na F1 quando se trata de público e engajamento nas mídias sociais. Trabalhar com a Motorsport Network dará a nossos fãs outro destino para aproveitar o conteúdo de todos os nossos programas de automobilismo, gerando valor e exposição adicionais para o nosso ecossistema de parceiros e nos permitindo compartilhar a riqueza da família Mercedes Motorsport, da F1 à Fórmula E.”

James Allen, presidente da Motorsport Network, disse: “Esta é a reunião de dois líderes em seus respectivos campos, procurando adicionar outro nível à maneira como eles atendem ao seu público. A narrativa é fundamental para a maneira como as marcas e fabricantes alcançam seu público hoje e estamos ansiosos para criar um canal que seja um verdadeiro destino para os fãs da Mercedes.”