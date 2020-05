No esporte a motor, heróis têm todas as formas e tamanhos

Valentino Rossi, 115 vitórias na MotoGP: herói. Niki Lauda, retornou à F1 após acidente quase fatal em Nurburgring: herói. Stirling Moss, espírito esportivo infalível e uma ótima atitude dentro e fora da pista: herói.

Funcionários dos sistemas de saúde, trabalhando na linha de frente para salvar vidas: heróis. Motoristas de entrega, arriscando a segurança para levar comida a quem não pode sair de casa: heróis. Professores, cuidando de crianças vulneráveis que não podem ficar em casa: heróis.

Se há uma coisa que os eventos do coronavírus nos ensinaram, é que os heróis vêm de todas as formas e tamanhos. Nos esportes, o principal é o envolvimento com a comunidade. Nas corridas, rimos juntos, choramos juntos e constantemente redefinimos os limites humanos, juntos.

Who From Your Crew Photo by: Motorsport.com

Os Motorsport Tickets agora está olhando para esta comunidade para celebrar juntos os heróis desconhecidos, de todas as formas e tamanhos.

Então você conhece um herói no isolamento? O Motorsport Tickets lançou uma nova competição mensal para mostrar aos que mantiveram as rodas girando durante esses tempos difíceis, oferecendo um vale-presente de £500 (aproximadamente R$ 3.300) todos os meses!

Desde histórias na linha de frente, até aqueles que nos fizeram rir e iluminaram um dia difícil. Para ter a chance de ganhar, basta ir à página do Motorsport Tickets no Facebook, Instagram ou Twitter, marcar seu herói nos comentários no post 'Who From Your Crew?' e explicar o motivo.

Champagne Photo by: Motorsport.com

O Motorsport Tickets deu o primeiro passo, liderando pelo exemplo e tirando todas as taxas de serviço e entrega de todos os trabalhadores desta linha de frente nos próximos 12 meses.

Key worker discount Photo by: Motorsport.com

Uma vez que o foco passe de salvar vidas para criar memórias, o Motorsport Tickets quer estar pronto para dizer obrigado da melhor maneira possível. Qual poderia ser sua pequena parte?

Worry Free Photo by: Motorsport.com

Para elevar o ânimo, manter a mente engajada e incentivar, o Motorsport Tickets também tem trabalhado com seus parceiros mais amplos da Motorsport Network, incluindo a Autosport e o Motorsport.com, a Motorsport TV e o Motorsport Games para fornecer uma série de conteúdos “Fill the void”.

Isso inclui e-mails todos os fins de semana repletos de assinaturas gratuitas, artigos gratuitos e eventos de corridas online para você aproveitar. Inscreva-se aqui para receber o seu.