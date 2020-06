Tencent e Motorsport Network anunciam parceria voltada aos fãs chineses

A Motorsport Network tem o orgulho de anunciar um acordo de dois anos com a Tencent, por meio de seu negócio de estatísticas de automobilismo. O acordo abrange a temporada atual, resultados históricos e dados adicionais para 11 categorias diferentes. O maior e mais profundo conjunto de dados do automobilismo disponível será disponibilizado aos usuários do Tencent Sport, em todos as plataformas: site, aplicativos, mídias sociais e gráficos de TV.

A Motorsport Stats é o principal local mundial de inteligência das corridas, construído no banco de dados do Forix. A cada temporada, as equipes e analistas capturam um fluxo rico de dados e resultados de mais de 50 eventos todos os fins de semana em vários fusos horários.

A empresa é a fornecedora oficial de estatísticas do órgão que dirige o automobilismo, a FIA e também fornece estatísticas para promotores, equipes, patrocinadores e mídia com sites de resultados e produtos com dados, como ferramentas automáticas de publicação em mídias sociais, além de fornecer resultados e serviços de análise de dados por meio de seus serviços de API. A atividade baseia-se na maior capacidade da Motorsport Network de atuar como parceira, consultora e fornecedora de soluções em todo o setor.

Ewell Zhao, gerente geral da Tencent Sports, disse: “O esporte a motor é um dos mais avançados tecnologicamente, com uma forte demanda por recursos de dados. Somente através de várias análises de dados profissionais, podemos realmente entrar no mundo dos esportes a motor.” E acrescentou: "A Motorsport Stats é uma empresa de análise de dados de esportes a motor de renome mundial. Através da cooperação com a Motorsport Stats, a Tencent Sports fornecerá aos fãs chineses serviços de conteúdo de alta qualidade mais profundos e abrangentes e demonstrará completamente o encanto dos esportes a motor".

Gustavo Roche, vice-presidente sênior da Motorsport Network e diretor da Motorsport Stats acrescentou: “Os fãs chineses agora poderão se aproximar do esporte e desfrutar de uma experiência mais rica. Estamos orgulhosos de alimentar a Tencent Sport com nosso serviço de dados e estatísticas de classe mundial.”

Live do Luis Roberto: histórias de transmissões, com momentos históricos e algumas gafes

PODCAST: Entrevista com Reginaldo Leme: a lenda na cobertura da F1