F1: Equipes apresentam pinturas especiais para o GP de Las Vegas

Com o interesse na Fórmula 1 sendo alimentado pelo retorno das corridas a Las Vegas, várias equipes anunciaram planos de correr com pinturas especiais neste fim de semana.

A Ferrari revelou que estava mudando para um esquema de vermelho e branco que homenageava as cores com as quais havia corrido durante a década de 1970 - a última era em que a F1 teve um grande crescimento nos EUA.

A Red Bull revelou a terceira de suas cores da campanha "Make Your Mark", que a levou a correr com cores diferentes em cada um dos três GPs dos EUA que aconteceram este ano. A troca em Las Vegas é a primeira vez que a totalidade do RB19 foi tomada por uma nova pintura, que tem uma base roxa e dá a impressão de luzes de neon amarelas e rosa piscando no carro.

A Williams reformulou seu carro para apresentar uma pintura com um design que utiliza a famosa placa "Welcome to Fabulous Las Vegas" na tampa do motor e nas placas finais da asa traseira. Ele também apresenta as letras Williams em azul vibrante ao longo do comprimento da tampa do motor.

Foto de: Williams Pintura do Williams FW45 para o GP de Las Vegas

A Alpine também está usando uma pintura única para o fim de semana em Las Vegas como resultado de uma colaboração com a marca de skate e streetwear Palace. Além dos trajes oficiais dos pilotos Pierre Gasly e Esteban Ocon, e do pitcrew da equipe, que foram reformulados, o carro A523 da equipe terá as cores alteradas.

Foto de: Alpine Alpine A523, pintura do GP de Las Vegas

Falando sobre sua colaboração, Palace disse: "Estamos muito empolgados para equipar o carro, os pilotos e a equipe de box da BWT Alpine F1 Team para o GP de Las Vegas: uma corrida de rua à noite em um dos lugares mais mentais e bonitos da Terra".

A F1 está retornando a Las Vegas pela primeira vez em 40 anos, com uma nova pista que atravessa o centro da cidade. Há uma longa reta que percorre a Strip, enquanto o circuito também contornará a icônica Esfera, que despertou interesse nas últimas semanas.

