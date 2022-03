Carregar reprodutor de áudio

MIAMI, Flórida – 28 de março de 2022 - O Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), um dos líderes no desenvolvimento, distribuição e fornecimento de ecossistemas de eSports na área de automobilismo no mundo, anuncia hoje que se tornou a plataforma oficial de corridas virtuais da Fórmula E, a primeira categoria elétrica de monopostos do mundo. O acordo vem como parte de uma extensão de uma parceria de múltiplos anos entre o Motorsport Games e a Fórmula E.

O Motorsport Games implementará a Fórmula E, incluindo seus pilotos e equipes, no rFactor 2, a principal plataforma de simulação de corridas disponível na atualidade. Todos os pilotos e equipes serão atualizados para refletir a oitava temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E, que está em andamento no momento. Assim que implementado, o rFactor 2 contará com todas as temporadas da Fórmula E desde 2018, possibilitando as corridas em vários circuitos dentro da categoria com alta fidelidade. O pacote de conteúdos da Fórmula E será disponibilizado para compra para todos os usuários do rFactor 2.

"A Fórmula E é uma das categorias de maior crescimento no automobilismo e não podemos estar mais animados e honrados por trazê-la a vida inteiramente dentro do rFactor 2", disse Dmitry Kozko, CEO do Motorsport Games. "O rFactor 2 segue sendo a melhor plataforma de simulação disponível no mercado. Essa adição a nossa já robusta oferta de categorias de automobilismo aumentará ainda mais a experiência e ofertas para nossos jogadores. Com nossa habilidade na criação de simulações de corrida autênticas e eventos inesquecívels de eSports junto com a popularidade crescente da Fórmula E, sabemos que nossa parceria alcançará todos os objetivos determinados pelas nossas equipes".

Além da adição da Fórmula E ao rFactor 2, a Fórmula E lançará sua categoria de eSports, Accelerate, que será realizada dentro da plataforma de competições do rFactor 2. Além disso, o rFactor 2 será o provedor da Fórmula E Gaming Arena em futuras corridas e eventos, permitindo que os jogadores vivenciem a emoção do Campeonato Mundial de Fórmula E em pistas ao redor do mundo, como Roma, Berlim e Nova York. "A Fórmula E é sobre acelerar mudanças e, por esta razão, queremos tornar nosso esporte mais acessível, elevando o limite do que é possível dentro e fora das pistas, disse Kieran Holmes-Darby, diretor de games na Fórmula E.

A parceria entre as duas marcas aumenta ainda mais a fundação que havia sido feita quando o Motorsport Games executou o Formula E Race at Home Challenge para a FIA. A série de eventos de eSports, que serviu como um substituto temporário para a temporada 2019-20 do Campeonato de Fórmula E, suspenso devido à primeira onda da pandemia da Covid-19, criou uma experiência fantástica para novos e existentes fãs do esporte.

A atualização do rFactor para a Fórmula E estará disponível a partir de hoje para todos os jogadores. Para mais detalhes sobre a atualização, visite www.studio-397.com.

Para se manter em dia com as novidades mais recentes do Motorsport Games visite www.motorsportgames.com e nos siga no Twitter, Instagram, Facebook, e LinkedIn.