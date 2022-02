Indy e Motorsport Network revelam resultados da maior pesquisa global de fãs de todos os tempos

Carregar reprodutor de áudio

São Petersburgo (25 de fevereiro de 2022) – A INDYCAR e a Motorsport Network anunciam hoje as principais descobertas da Pesquisa Global de Fãs da INDYCAR de 2022. Lançado em janeiro, a pesquisa foi encomendada pela INDYCAR, hospedada pela Motorsport Network e analisada pela Nielsen Sports. Conduzida em 11 idiomas em toda a plataforma Motorsport.com e recebendo feedback de mais de 53.000 fãs em 147 países, a pesquisa revelou que a INDYCAR manteve uma base de fãs leal enquanto crescia sua posição entre os grupos demográficos mais jovens e diversificados nos últimos anos.

IndyCar and Motorsport Network reveal largest ever Global Fan Survey Photo by: IndyCar

Sem surpresas, enquanto os EUA representaram 56% das respostas da pesquisa, os cinco principais países também incluíram França, Reino Unido, Japão e Canadá, sugerindo um crescimento no interesse internacional pela INDYCAR. Esse crescimento reflete um público em expansão e mais diversificado, com destaque para 37% dos entrevistados com menos de 35 anos e 12,2% dos entrevistados se identificando como do sexo feminino. Esta é a segunda maior taxa de participação feminina para uma pesquisa realizada pela Motorsport Network de uma categoria global de corridas.

“A INDYCAR está crescendo – em um ritmo histórico e rápido”, disse Mark Miles, presidente e CEO da Penske Entertainment Corporation. “Nosso produto é visto como competitivo e empolgante, e assim como atraímos pilotos novos e talentosos para nosso grid, também obtivemos um sucesso admirável em atrair novos devotos para nossas fileiras. À medida que embarcamos em um ano marcante para a INDYCAR, estamos tremendamente encorajados pela imagem que a Pesquisa Global de Fãs da INDYCAR fornece e continuamos confiantes de que o futuro é brilhante para a INDYCAR e suas estrelas.”

A aprovação geral dos fãs do produto de corrida é muito alta. Os cinco principais atributos da INDYCAR, conforme refletido pela pesquisa, são: “competitiva”, “emocionante”, “divertida”, “crescente” e “perigosa”, com mais de 80% dos entrevistados considerando a INDYCAR como “competitiva”.

Descobertas da Motorsport Network INDYCAR Global Fan Survey indicam que os fãs querem assistir corridas ao vivo, predominantemente na TV. A maioria dos consumidores da INDYCAR agora está assistindo corridas por meio de uma combinação de plataformas de cabo e streaming, com o último agora superando a exibição aberta. Os paywalls continuam sendo uma preocupação de alguns fãs em mercados específicos, potencialmente diminuindo o acesso a corridas ao vivo. A mídia social tornou-se a principal plataforma para conteúdo de fim de semana fora da corrida para todos os fãs e a principal fonte de todo o conteúdo da INDYCAR para aqueles com menos de 35 anos.

IndyCar and Motorsport Network reveal largest ever Global Fan Survey Photo by: IndyCar

Com base nos entrevistados da pesquisa, os esports são cada vez mais relevantes para os fãs da INDYCAR, com quase metade participando de jogos semanalmente. Esse número sobe para 85% entre 16-24 anos e 70% entre 25-34 anos, sugerindo um público robusto para o próximo lançamento de um título de game centrado na INDYCAR.

“Foi fascinante trabalhar nesta pesquisa e a conclusão inevitável é que os fãs acreditam que a INDYCAR é uma categoria em ascensão”, disse James Allen, presidente da Motorsport Network. “A INDYCAR é o principal campeonato de corridas de monopostos na América do Norte, mas há muito tempo tem seguidores em outros continentes devido aos pilotos internacionais que correm lá. Hoje, a composição internacional da rede é refletida nos resultados da pesquisa, com uma forte distribuição geográfica fora da América do Norte. Embora a série tenha seus seguidores leais nas faixas etárias mais velhas, principalmente nos EUA, a INDYCAR estudará de perto os dados sobre seus fãs novos, jovens e femininos internacionalmente. Graças à internet e às mídias sociais que dão acesso fácil a conteúdo, qualquer pessoa em qualquer lugar pode se tornar um fã da INDYCAR hoje. E os esports claramente terão um papel significativo no futuro. Será fascinante ver como as tendências se desenvolvem nos próximos anos.”

Apesar da pandemia, ainda há um forte desejo de assistir às corridas ao vivo. Mais de 80% dos entrevistados expressaram o desejo de comparecer a uma corrida ao vivo, enquanto quase 50% dos entrevistados indicaram que foram ver de perto uma corrida nos últimos cinco anos. Um dos maiores fatores citados para impedir a participação em corridas ao vivo é a incapacidade de participar de uma corrida local para fãs, especialmente fora da América do Norte.

Do ponto de vista ecológico, os fãs mais jovens dão maior importância às iniciativas verdes no automobilismo e, embora a maioria esteja satisfeita com o que a INDYCAR está fazendo para ser mais verde, mais de 20% das fãs femininas acreditam que a INDYCAR deveria estar fazendo mais na frente da sustentabilidade.

IndyCar and Motorsport Network reveal largest ever Global Fan Survey Photo by: IndyCar

“Após o sucesso da pesquisa de fãs da Fórmula 1, foi um prazer estar envolvido em outra pesquisa global de automobilismo com a Motorsport Network. Nossa parceria não apenas oferece informações interessantes sobre várias disciplinas do automobilismo, mas também opiniões de fãs ​​que podem ajudar uma categoria a crescer e evoluir de uma maneira que atraia fãs velhos e novos. Estou ansioso para realizar nossa próxima pesquisa com a Motorsport Network para descobrir opiniões mais perspicazes de nossa vasta base global de fãs de automobilismo”, disse Nigel Geach, vice-presidente sênior de automobilismo global da Nielsen Sports.

Os resultados da pesquisa foram revelados na rodada de abertura da temporada 2022 da NTT INDYCAR SERIES hoje e incluíram o tamanho e demografia do público do esporte, disposição dos fãs e atitudes em relação ao esporte, sua afinidade com as corridas, equipes, pilotos da INDYCAR e seu consumo de corridas como audiências remotas e ao vivo.

As principais descobertas adicionais da Pesquisa Global de Fãs da INDYCAR de 2022 incluem:

Espaços e Competição

As 5 corridas mais importantes para os fãs são as 500 Milhas de Indianápolis, Long Beach, Road America, Laguna Seca e São Petersburgo.

Os fãs da INDYCAR estão felizes com a mistura de pistas (rua, misto e oval) e acreditam que elas fornecem o melhor teste do talento de um piloto, e também sentem que o esporte está mais saudável agora do que há três anos, apresentando o equilíbrio certo entre esporte e entretenimento.

O que os fãs querem da INDYCAR:

Apresente vários fornecedores em áreas de categorias-chave;

Manter a Indy 500 como um evento de pontuação dobrada;

Minimize a interferência de direção e deixe os pilotos correrem;

Gerencie os custos operacionais da equipe e priorize corridas próximas à inovação técnica;

Os fãs são fortemente contra a mudança de formatos de corrida e mostram pouco apetite por modificações de classificação.

Principais equipes, pilotos e corridas

Quase 80% dos fãs apoiam várias equipes e pilotos;

Os fãs mais jovens com menos de 24 anos são mais propensos a seguir um único piloto;

Os fãs da América do Sul e Central e da Ásia-Pacífico têm duas vezes mais chances de seguir um piloto favorito;

A equipe Penske foi votada como a equipe favorita geral, com 19% dos votos, seguida pela Andretti Autosport e Arrow McLaren SP, que ficaram em segundo lugar, cada uma com 17% dos votos;

Romain Grosjean foi eleito o piloto mais popular da pesquisa, com 32% dos fãs colocando-o no top-3 e quase 12% dos fãs classificando-o como seu piloto favorito. Pato O'Ward ficou em segundo lugar com uma votação particularmente alta de fãs jovens e eleito o número 1 por fãs do sexo feminino. O terceiro foi Helio Castroneves, seguido por Scott Dixon. Alexander Rossi foi o piloto norte-americano mais bem classificado, votado em quinto no geral.

As 5 corridas mais assistidas são as 500 Milhas de Indianápolis (58,8%), o Indianapolis Road Course (31,3%), Mid Ohio (19,0%), Road America (16,8%) e São Petersburgo (15,0%).

Descobertas Adicionais

Para a pesquisa completa, você pode baixar o PDF aqui.