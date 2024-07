Novidade da temporada, a Motorsport.tv Brasil traz novamente toda a ação do campeonato 2024 da Turismo Nacional, que corre em Interlagos neste fim de semana para a quarta etapa do ano.

Com oito etapas previstas para 2024, a TN já passou por Goiânia, Interlagos e Cascavel e tem passagens marcadas por Velocitta, Brasília e três palcos ainda a definir.

Na classe Overall A, Rafa Reis lidera com 212 pontos contra 178 de Ernani Kuhn, 175 de Pablo Alves e 174 de Arthur Scherer. Já na Overall B, João Cardoso e Daniel Nino estão empatados com 242 cada, bem à frente de Rafael Paula, que completa o top 3 com 168.

A Motorsport.tv Brasil exibe ao vivo as seis corridas do fim de semana em Interlagos.

Confira a programação da Turismo Nacional em Interlagos:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h35 - Treino Livre 2 Sexta-feira 11h05 - Treino Livre 3 Sexta-feira 13h35 - Classificação Sexta-feira 16h05 - Corrida 1 Sábado 11h20 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Sábado 11h40 Motorsport.tv Brasil Corrida 3 Sábado 16h10 Motorsport.tv Brasil Corrida 4 Sábado 16h30 Motorsport.tv Brasil Corrida 5 Domingo 09h35 Motorsport.tv Brasil Corrida 6 Domingo 15h45 Motorsport.tv Brasil

