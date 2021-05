Estrela do automobilismo brasileiro, Camilo exalta GT Sprint Race

Durante a etapa de abertura da temporada 2021, realizada no último final de semana no Velocitta, o piloto Thiago Camilo falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre a importância da GT Sprint Race para o automobilismo nacional, destacando como é atrativa tanto para pilotos novatos quanto profissionais.

Camilo é um dos pilotos com mais experiência do grid da GT Sprint Race, tendo conquistado o título da classe PRO em 2020, além de ser um dos maiores destaques da Stock Car e do automobilismo nacional.

Ele destacou como a Sprint é importante no cenário do automobilismo nacional como formadora de pilotos e os seus benefícios.

"Primeiro que a Sprint sempre foi uma categoria formadora de pilotos. É o primeiro passo para o piloto que sai do kart, com uma carreira sólida, e vai tentar alguma coisa nos carros de turismo. Então, atende muito bem, pelo custo acessível e pelo formato".

"Acho que as corridas são boas para quem precisa pegar experiência. Mesmo com a situação de 'dividir' carro, você consegue treinar bastante, consegue fazer classificações e consegue correr uma corrida sem ter que depender do seu parceiro conquistar o resultado e larga da posição que você efetivamente conquistou na sua classificação Então, é uma categoria que, pelo equilíbrio, tem essa característica de formar os pilotos".

O paulistano ainda destacou os motivos pela qual a GT Sprint Race acaba sendo uma categoria atrativa para pilotos profissionais também.

"E, por outro lado, também é uma categoria atrativa para pilotos profissionais, porque você tem essa oportunidade de dividir o carro com pilotos amadores. Isso é interessante porque você acaba sendo remunerado para passar experiência e trabalhar no desenvolvimento de pilotos que querem crescer no meio do automobilismo".

"Então, assim como ela é formadora de jovens que saem do kart e buscam um primeiro passo, dá a oportunidade passar experiência conduzindo o carro. Também é formadora para o cara que é apaixonado por automobilismo, mas nunca teve oportunidades de guiar um carro de corrida".

"Aí ele entra na Sprint, consegue compartilhar experiência com um profissional e 'acelerar esse passo' para enfrentar outras categorias que são um pouco mais distantes em termos de potência e tecnologia. Você passa pelas classes [AM, PROAM e PRO, em ordem crescente de 'importância'] e aí fica pronto para encarar o automobilismo mundo afora".

RETA FINAL: Hamilton brilhante, Verstappen p*, polêmicas de Portugal, Sprint Race e mais

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Oscar das pistas: histórias da F1 que rendem filme