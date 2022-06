Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race entregou uma corrida movimentada para fechar o dia de atividades em Goiânia. Na terceira e última prova do fim de semana, válida para o torneio Special Edition, a vitória ficou com Thiago Camilo / Raphael Teixeira, após uma belíssima disputa até o fim contra Felipe Baptista / Pedro Costa, tendo Gerson Campos / Lourenço Beirão na última posição do pódio.

O pódio geral da corrida coroou também as melhores performances na classe PRO. Na PROAM, foi Antônio Junqueira quem levou a melhor, à frente de Diogo Moscato e Lucas Mendes. Já na AM, Léo Yoshii foi o mais rápido ao terminar em 11º, seguido de Luis Debes e Giovani Girotto.

Diferentemente das duas primeiras corridas do fim de semana, o grid da última prova é definida de acordo com a performance dos pilotos na pista: larga na pole position o maior pontuador da etapa até aqui e assim sucessivamente até o último colocado.

Com isso, a pole ficou com Rafael Dias, tendo ao seu lado na primeira fila Ayrton Chorne, enquanto Thiago Camilo / Raphael Teixeira, Diogo Moscato e Arthur Gama completavam os cinco primeiros na saída.

Na largada, Camilo teve uma ótima tração e, em duas curvas, já lutava pela liderança contra o pole dias. A experiência do piloto da Stock falou mais alto e Camilo foi para a ponta antes do fim da primeira volta e já começava a abrir um pouco.

Dias passava a ser pressionado por Felipe Baptista e Gerson Campos, enquanto Chorne caía para a quinta posição. E após largar atrás, César Ramos, que divide o carro com Edgar Bueno Neto, já subia para a sexta posição. Chrone ainda sofria com o capô do carro, que começava a sair após três voltas.

Enquanto Camilo abria para Baptista, a situação na PROAM pegava fogo, com Junqueira, Moscato e batendo roda pela liderança, tendo ainda no meio Chorne, da PRO.

Na metade da prova, Baptista colou em Camilo, iniciando uma bela disputa pela ponta. Ao tentar defender a liderança com ziguezague na reta principal, Camilo foi advertido pela direção de prova.

Tudo indicava que teríamos uma disputa roda a roda até a linha de chegada, mas o safety truck foi acionado com menos de dois minutos no relógio, devido a uma escapada de Rafael Seibel, que ficou parado na área de escape da curva um.

Por sorte, o resgate foi rápido, permitindo uma última volta sob bandeira verde com todos juntos. Mas Camilo e Baptista conseguiram desgarrar dos demais na reta, retomando a bela disputa que protagonizavam. Mais atrás, Dias recebia um toque que comprometia o rendimento de seu carro.

No final, Thiago Camilo, em dupla com Raphael Teixeira, cruzou a linha de chegada em primeiro para vencer novamente neste domingo, tendo em segundo Felipe Baptista, que divide o carro #77 com Pedro Costa. Completando o pódio de pilotos da classe Pro, Gerson Campos e Lourenço Beirão.

Na PROAM, foi Antônio Junqueira quem levou a melhor, apenas 0s040 à frente de Diogo Moscato, com Lucas Mendes completando o pódio. Fechando, na AM, vitória de Léo Yoshii, com Luis Debes e Giovani Girotto fechando o top 3.

A GT Sprint Race retoma as atividades da temporada 2022 em pouco mais de um mês, com a etapa noturna em Londrina. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado final da corrida 3 da GT Sprint Race em Goiânia:

1 – Thiago Camilo / Raphael Teixeira (PRO)

2 – Felipe Baptista / Pedro Costa (PRO)

3 – Gerson Campos / Lourenço Beirão (PRO)

4 – César Ramos / Edgar Bueno Neto (PRO)

5 – Antônio Junqueira (PROAM)

6 – Diogo Moscato (PROAM)

7 – Lucas Mendes (PROAM)

8 – Dudu Trindade (PROAM)

9 – Ayrton Chorne (PRO)

10 – Arthur Gama (PROAM)

11 – Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli (PRO)

12 – Léo Yoshii (AM)

13 – Luis Debes (AM)

14 – Giovani Girotto (AM)

15 – Roberto Possas / Cello Nunes (AM)

16 – Rafael Dias (PRO)

17 – Alexandre Kauê / Tiago Kfouri (AM)

18 – Rafael Seibel (PROAM)

19 – Léo Martins (AM)

Veja a corrida 3 da Special Edition da GT Sprint Race em Goiânia:

Pérez REALMENTE briga por título? Verstappen fica ENCIUMADO na Red Bull? Horner tem desafio na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: