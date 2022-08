Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana acontece em Interlagos a sexta etapa da GT Sprint Race, a segunda do campeonato Special Edition. Após o fim de semana, a categoria terá apenas mais três encontros, já na reta final do campeonato.

Com boa parte do campeonato realizado, já é possível analisar o sucesso da atual temporada, e quem confirma isso é o CEO romotor da categoria, Thiago Marques, que vê com bons olhos tudo o que ocorre, mesmo com obstáculos econômicos fora do controle de qualquer pessoa.

“Este ano era um ano de muita expectativa, porque pintava ser o primeiro pós-pandemia, apesar de ela ainda existir, mas está de outra forma. Com essa junção com a Copa Truck, com o próprio Carlos Col, a gente estava muito animado para ver como seria o nosso show junto”, disse Marques com exclusividade ao Motorsport.com.”

“E tem sido surpreendente, está muito legal, acho que as duas categorias se completam. Estou muito feliz por isso, temos um relacionamento muito bom com o Col e com toda a organização.”

“Tecnicamente, a gente sempre evolui, estamos sempre testando novidades, então estamos conseguindo por algumas coisas em prática legais neste ano, como a barra estabilizadora, que deu um grande avanço para o carro."

“No geral, comercialmente, também tem sido positivo, realmente é um ano muito bom que a gente não pode reclamar. Obviamente, o mundo vive uma turbulência financeira, de instabilidade de preços, então isso deu uma complicada até porque você fecha um determinado orçamento em outubro e fecha um grid um ano antes de entregar. E tem essa oscilação, inflação alta no país e no mundo."

“Então há essas dificuldades, mas acho que no geral é um ano dos melhores para categoria, sem dúvida”.

Mesmo com as oscilações financeiras causadas pela pandemia e da guerra, Marques tem trabalhado para trazer inovações para o próximo campeonato, prometendo em declarações anteriores uma “grande novidade” para a GT Sprint Race. Sem revelar o que é e prometendo dar a informação em primeira mão ao Motorsport.com, ele acredita que o que virá será um marco para o automobilismo brasileiro.

“É uma grande novidade, estamos nos detalhes finais ainda, tenho certeza que todos vão se surpreender com essa notícia. Creio que será um marco para o automobilismo brasileiro. O Motorsport.com, por ser o principal site de velocidade, por nos acompanhar há tanto tempo, vai ser o primeiro a ficar sabendo, mas a gente ainda tem que formatar exatamente como aplicar essas ideias e creio que em mais 40-45 dias, já possamos divulgar, talvez no comecinho de outubro”, completou.

Não perca neste fim de semana a etapa de Interlagos da GT Sprint Race, com transmissões das três corridas da Special Edition no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira como foi a última corrida da GT Sprint Race antes de Interlagos

Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: