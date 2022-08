Carregar reprodutor de áudio

Além formar novos pilotos e também receber grandes astros do automobilismo brasileiro, a GT Sprint Race também conta com o brilhantismo de competidores estrangeiros.

Um deles, chama a atenção pelo primeiro nome e a nacionalidade. Ayrton Chorne, argentino de 17 anos, é um dos destaques da classe PRO, tendo vasta experiência no kart e no automobilismo de seu país.

O curioso é que a rivalidade entre Brasil e Argentina, neste caso, não só foi deixada de lado, mas a idolatria da família ao tricampeão mundial de F1, Ayrton Senna, levou ao astro da GTSR levar o mesmo nome que o brasileiro, além de correr com o capacete com o mesmo layout de cores de Senna.

“Tudo começou com meu pai, que é um grande fã de Senna”, disse Ayrton com exclusividade ao Motorsport.com. “Ele era o seu maior ídolo e acabou tendo a ideia de colocar meu nome de Ayrton.

“Comecei a correr aos 10 anos no kart, o tempo foi passando e hoje estou aqui. Para mim, é uma honra ter as cores de Ayrton, que também é o meu maior ídolo e acredito que tenha sido o melhor piloto da história.”

Ayrton Chorne e seus pais Photo by: Luciano Santos

Ayrton faz um retrato bastante diferente daquilo que é muito visto no futebol, quando a relação entre os dois países sul-americanos praticamente não permite tal idolatria.

“Na Argentina isso passa despercebido, não interessa muito a eles. Aqui é diferente, todos se interessam mais, ficam mais felizes, na Argentina é diferente.”

“Aqui há muito respeito comigo e aos outros pilotos argentinos, nos tratam melhor aqui do que na Argentina. Estamos correndo hoje aqui, é um mundo diferente e estamos muito felizes com o Brasil e com todos vocês”, concluiu.

Veja como foi a corrida principal da GT Sprint Race em Interlagos

Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: