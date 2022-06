Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race entregou uma corrida movimentada para fechar o dia de atividades em Goiânia. Na primeira prova do fim de semana, válida para o torneio Special Edition, a vitória ficou com Rafael Dias, após diversas confusões e trocas de liderança, tendo Diogo Moscato e Ayrton Chorne completando o pódio.

Indo por classes, Dias foi o vencedor na PRO, seguido de Chorne e Lourenço Beirão / Gerson Campos. Na PROAM, foi Moscato quem levou a melhor, à frente de Arthur Gama e Rafael Seibel. Já na AM, Luis Debes foi o mais rápido ao terminar em nono, seguido de Leo Yoshii e Roberto Possas / Cello Nunes.

Na classificação, feita mais cedo neste sábado, a dupla formada por Felipe Baptista e Pedro Costa foram os mais rápidos. Mas com o resultado definido, os poles puderam trocar seu lugar de largada na primeira corrida, levando em consideração que na segunda terá a posição escolhida invertida.

As classificações entre a 11ª e a última do grid não entram nessa regra, permanecendo cada carro na localização definida no treino, seguindo as regras do regulamento do torneio. Dessa forma, Baptista e Costa decidiram por largar da 10ª posição na primeira corrida e em 1º na corrida 2.

Com isso, a pole da corrida deste sábado ficou com Diogo Moscato, seguido de Edgar Bueno Neto, Jorge Martelli, Eduardo Trindade e Lucas Mendes.

Na largada, Edgar Neto pulou para a ponta, mas antes mesmo do fim da primeira volta, perdeu a ponta para Raphael Teixeira. E na penúltima curva, uma confusão entre Dudu Trindade e Jorge Martelli, com ambos indo parar fora da pista.

Quando os carros cruzaram a linha de chegada pela primeira vez, Teixeira liderava e abria um pouco para Edgar Neto, com Costa, Moscato e Lourenço Beirão completando os cinco primeiros.

Os minutos seguintes foram repletos de incidentes, com um toque envolvendo Edgar Neto e Beirão, além de rodadas de Junqueira e Mendes. Enquanto isso, Léo Martins foi punido com um drive through por queima de largada, saindo da fila antes do apagar das luzes.

Na metade da prova de 20 minutos de duração, Rapha Teixeira liderava, com Pedro Costa logo em sua cola, a apenas 0s1. Beirão, Moscato e Rafael Dias fechavam os cinco primeiros.

Por fora na curva um, Costa fez uma bela manobra pra cima de Teixeira em busca da ponta, mas o líder conseguiu se defender. Isso permitiu que Beirão colasse na luta pela vitória, com Dias e Moscato não muito longe.

A cinco minutos do fim, o top 5 andava colado, inclusive com alguns toques entre eles durante as disputas. Mas Teixeira acabou errando no último setor, permitindo um pulo de Beirão para a ponta, tendo agora Dias em sua cola disputando a frente, enquanto Costa caía para terceiro.

Em um final emocionante, Rafael Dias cruzou a linha de chegada em primeiro para vencer, com Diogo Moscato e Ayrton Chorne completando o top 3, à frente de Arthur Gama. Já a dupla Lourenço Beirão / Gerson Campos, que parecia a caminho da vitória, terminou em 5º devido a uma escapada do piloto português na última curva a dois minutos do fim.

A GT Sprint Race retoma as atividades da primeira etapa da Special Edition em 2022 no domingo, com mais duas corridas. As largadas estão marcadas para 09h30 e 13h30, ambas com transmissão do Motorsport.com.

Confira o resultado final da corrida 1 da GT Sprint Race em Goiânia:

1 – Rafael Dias (PRO)

2 – Diogo Moscato (PROAM)

3 – Ayrton Chorne (PRO)

4 – Arthur Gama (PROAM)

5 – Lourenço Beirão / Gerson Campos (PRO)

6 – Rafael Seibel (PROAM)

7 – Raphael Teixeira / Thiago Camilo (PRO)

8 – Luis Debes (AM)

9 – Léo Yoshii (AM)

10 – Edgar Neto / César Ramos (PRO)

11 – Antônio Junqueira (PROAM)

12 – Lucas Mendes (PROAM)

13 – Roberto Possas / Cello Nunes (AM)

14 – Tiago Kfouri / Alexandre Kauê (AM)

15 – Pedro Costa / Felipe Baptista (PRO)

16 – Leonardo Martins (AM)

17 – Giovani Girotob (AM)

18 – Jorge Martelli / Rodrigo Sperafico (PRO)

19 – Dudu Trindade (PROAM)

Veja como foi a corrida 1 da Special Edition da GT Sprint Race em Goiânia:

