Carregar reprodutor de áudio

Antonio Pizzonia, ex-piloto da Fórmula 1, está no elenco da GT Sprint Race em 2022. O amazonense correrá a bordo do carro #12, na classe PRO, e sua estreia será na abertura da 11ª temporada da categoria, no próximo final de semana, entre 11 e 13 de março, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS). O piloto dividirá o carro com o paranaense Edgar Bueno Neto, da Stock Light, que também fará a sua primeira temporada completa na GTSR.

Hoje aos 41 anos, Pizzonia foi destaque muito cedo como piloto de karts, nos quais conquistou o tricampeonato paulista e um título brasileiro. Em 1997, aos 16 anos, começou a competir na Europa, primeiro pela Fórmula Vauxhall Júnior, sendo vice-campeão.

Dois anos depois, sagrou-se campeão da Fórmula Renault inglesa e vice da Europeia. Em 2000, o competidor entrou para o seleto time de campeões da tradicional Fórmula 3 Inglesa e, no ano seguinte, foi o sexto colocado da Fórmula 3000. Em 2002, ao mesmo tempo que competia, passou a ser piloto de testes para a equipe Williams de Fórmula 1, função na qual permaneceu por duas temporadas. Em 2003, correu pela Jaguar.

Antonio Pizzonia Photo by: BMW AG

Ainda na principal categoria do automobilismo mundial, em 2004, correu quatro GPs no lugar de Ralf Schumacher na Williams, e, no ano seguinte, foi substituto de Nick Heidfeld pela mesma equipe nas ultimas corridas daquela temporada.

Foi nesse período que marcou seus primeiros pontos na F1: no GP da Alemanha, em Hockenheim, onde terminou na sétima colocação. Correu mais três corridas pela equipe de Frank Williams naquele ano: Hungria (sétimo colocado); Bélgica (não terminou) e Itália (sétimo colocado novamente).

Antônio Pizzonia, Williams FW26 BMW Photo by: Motorsport Images

Entre 2006 e 2008, Pizzonia competiu nos Estados Unidos, na Champ Car e na Fórmula Indy, tendo dois décimos lugares pela equipe Rocketsports como melhores resultados. Em paralelo, no final do ano de 2006, Pizzonia foi contratado pela equipe do piloto italiano Giancarlo Fisichella, a FMS, para disputar a temporada de 2007 da categoria de acesso à F1, a GP2 Series -- atual F2. Pizzonia participou de todos os testes da pré-temporada.

Na Stock Car, Pizzonia estreou em 2008 na Action Power e esteve no grid nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Retornou em 2014 e, em 13 de abril, venceu sua primeira corrida na categoria, na etapa de Santa Cruz do Sul-RS, onde vai estrear na GTSR.

Participou também em 2015, 2016 (apenas a Corrida de Duplas, com vitória) e 2017. Também participou da Fórmula Superleague em 2011 e em 2013 foi anunciado pela equipe norte-americana Michael Shank Racing na Grand Am. Ainda em 2013, participou da etapa de abertura do Mundial de Endurance (WEC) pela equipe oficial da montadora japonesa Nissan, nas 6 Horas de Silverstone, na Inglaterra.

Estrelas no grid

A GT Sprint Race tem um grid seleto dividido em três classes: PRO, PROAM e AM. Além disso, a categoria tem conseguido renovar seu grid sem perder força, colocando nomes famosos que, além de tudo, incentivam os que iniciam suas carreiras a crescerem.

Essa mistura tem um toque de F1: cada vez mais pilotos que deixaram a principal categoria mundial passam a apostar na presença nas categorias nacionais. Além da qualidade nas pistas, isso aumenta exposição, mídia e curiosidade –- não só sobre eles, mas sobre seus concorrentes.

Com a chegada de Pizzonia, os nomes com experiências no exterior que pintaram na GT Sprint Race representam um número ainda maior. Em uma década de competições, a GTSR também já contou com a presença de pilotos estrangeiros no grid: como o português Lourenço Beirão, o jamaicano-canadense Brian Fowler, o uruguaio Fabrício Larratea e, neste ano, contará com o estreante argentino Ayrton Chorne. Os ex-F1 são Rubens Barrichello, Ricardo Zonta e o italiano Max Papis.

Já Luciano Burti e Tarso Marques participaram de treinos e testes de desenvolvimento. Outros grandes talentos com bagagem no exterior compõem o elenco, como Rodrigo Sperafico e Ricardo Sperafico, Luciano Zangirolami, Nathan Brito, Eduardo Trindade, Rafael Seibel e Adalberto Baptista. Alem de Pizzonia, outros seis pilotos estreiam na categoria nesta jornada 2022: Brendon Zonta, Diogo Moscato, Alexandre Kauê, Leonardo Yoshii, Bueno Neto e Chorne.

Confira a lista de pilotos confirmados, e seus respectivos carros, para a largada da etapa inicial em Santa Cruz do Sul/RS:

PRO

#01 Alex Seid /Marcelo Henriques

#12 Antonio Pizzonia / Edgar Bueno Neto

#37 Ayrton Chorne

#82 Gerson Campos

#19 Luciano Zangirolami /Sérgio Ramalho

#77 Pedro Costa

#87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli

#13 Rafael Dias

#21 Thiago Camilo / Raphael Teixeira

PROAM

#10 Adalberto Baptista

#61 Antonio Junqueira

#56 Brendon Zonta

#18 Eduardo Trindade

#54 Diogo Moscato

#16 Lucas Mendes / Marco Garcia

#79 Rafael Seibel

AM

#08 Alexandre Kauê

#72 Giovani Girotto

#78 Leonardo Yoshii

#31 Roberto Possas

#17 Walter Lester

PROGRAMAÇÃO – ETAPA 1

–

Sexta-feira, 11 de março

08h00 às 10h00 – GT Sprint Race – Shakedown organização

14h00 às 14h45 – GT Sprint Race – Treino extra 1

17h00 às 17h50 – GT Sprint Race – Treino extra 2

18h00 – GT Sprint Race – Track Walk

–

Sábado, 12 de março

10h55 às 11h40 – Treino oficial 1

14h00 às 14h45 – Treino oficial 2

14h00 – Briefing

16h30 às 16h40 – Treino classificatório 1

16h50 às 17h00 – Treino classificatório 2

–

Domingo, 13 de março

08h05 às 08h15 – Warm-up

09h40 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h30 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

13h20 às 13h30 – Pódios

–

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de Março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 03 de Abril – Velocitta – Mogi Guaçu (SP)

Etapa 3 – 01 de Maio – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

Etapa 9 – 11 de Dezembro – a definir

ANÁLISE: A escolha da Haas por MAGNUSSEN, o futuro de Pietro e a PISTOLADA de Nikita, que mira volta

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim: Mercedes assombra paddock com solução ousada no Bahrein e Pietro vai à pista ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music