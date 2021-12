Neste fim de semana, a GT Sprint Race fecha sua 10ª temporada com chave de ouro na disputa da Grande Final de 2021 em Curitiba, mas já projeta inovações e crescimento para o próximo ano, com direito a lançamento do carro de 2022 e a anúncio de parceria de peso no automobilismo nacional.

Por isso, na noite desta sexta-feira, foi revelado o novo modelo da categoria para o próximo campeonato, com novidades e aperfeiçoamentos que farão a GT Sprint Race ainda mais atrativa, dando sequência ao seu já consagrado histórico de competitividade e inovação.

Thiago Marques e Carlos Col no Lançamento do carro da GT Sprint Race para 2022 Photo by: Luciano Santos

Não à toa, a apresentação do GTSR 2022 teve presenças ilustres: além de Thiago Marques, CEO da categoria, o coquetel de lançamento da nova máquina também contou com Carlos Col, comandante da Mais Brasil Esportes, que organiza a Copa Truck, com a qual Sprint divide calendário em 2021/2022.

Thiago Marques e Carlos Col no Lançamento do carro da GT Sprint Race para 2022 Photo by: Luciano Santos

“Esta é uma nova era para a categoria, um novo avanço. Uma década não é moleza. São dois anos com esse novo projeto da GT Sprint Race. Estou muito feliz com a recepção e as novidades que estão sendo preparadas para a temporada 2022", disse Marques.

O carro

Lançamento do carro da GT Sprint Race para 2022 Photo by: Luciano Santos

"É um modelo que veio para somar muito em termos de segurança e fizemos evoluções na parte técnica. Além da barra dianteira, teremos barra traseira com manuseio de dentro do carro, calibragem de pneu liberada como sempre foi, asa traseira [ajustável], distribuição de freio interna, nova dianteira com melhor aerodinâmica, além de um engenheiro com o piloto para desenvolver o carro para quem tem interesse em aprender", destacou o CEO da GT Sprint Race.

Thiago Marques no Lançamento do carro da GT Sprint Race para 2022 Photo by: Luciano Santos

"A outra novidade é que os 22 carros estarão distribuídos em equipes, mesclando pilotos das três categorias (PRO, PROAM e AM) para a evolução conjunta”, completou Marques. As máquinas da categoria vão manter motores seis cilindros 3.6 com potência acima de 300cv. Além disso, segue o chassi tubular em aço inox. Também é mantida a suspensão independente, através de duplo triângulo e push rods. E o câmbio sadev de seis marchas continua, com paddle shift e power shift.

O carro de 2022 equilibra alto desempenho com um layout arrojado. A organização trabalhou no conceito para atender às novas demandas de todos os pilotos, em uma relação equilibrada entre performance e custo, atrelada ao mercado brasileiro. Além disso, o regulamento foi reformulado para comportar o novo calendário, que terá a Mais Brasil como promotora e gestora de marketing do evento. Col deu mais detalhes sobre o planejamento para o próximo ano.

Carlos Col no Lançamento do carro da GT Sprint Race para 2022 Photo by: Luciano Santos

“Vamos iniciar a nova década da GT Sprint Race, uma nova etapa, com o objetivo de dar amplitude à categoria, dando continuidade ao que já tem sido feito. O grande desafio agora é melhorar o projeto GT Sprint Race como um todo. Estou muito feliz de ter recebido o Thiago Marques e todo o elenco da categoria, compondo o evento junto com a Copa Truck", afirmou o dirigente, que chefiava a Stock Car até o começo deste ano.

"Começamos uma relação de muita confiança e cumplicidade, então estou bastante animado para dar a minha contribuição nessa nova jornada com a nossa experiência de 22 anos na promoção do automobilismo brasileiro”, completou o CEO da Mais Brasil.

Olho no futuro e celebração de uma história de sucesso

Lançamento do carro da GT Sprint Race para 2022 Photo by: Luciano Santos

Além da apresentação do novo carro, a GT Sprint Race aproveitou a ocasião para comemorar os dez anos de existência da categoria. Por isso, Marques relembrou as últimas temporadas, que sempre contaram com novidades e pioneirismo. Entre as atrações da GTSR ao longo de seus campeonatos, destacam-se a realização da Sprint International Cup, com provas nos Estados Unidos, em 2019, e as Corridas Noturnas, como a disputada em Londrina (PR) no fim de outubro.

De todo modo, as atenções agora se voltam para a Grande Final de 2021. Neste sábado, acontece a classificação para as corridas de domingo em Curitiba. As provas têm transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo YouTube do Motorsport.com. Pela TV, o BandSports também mostra a segunda corrida. A narração é de Luc Monteiro e os comentários são de Eduardo Serratto, com reportagens de Carlos Costa.

Confira a programação da grande final no AIC – Etapa #matchpoint:

Sábado, 04 de dezembro

15h00 às 15h30 – Treino classificatório (duas voltas independentes)

Domingo, 05 de dezembro

08h05 às 8h15 – Warmup

09h55 – Corrida 1

14h30 às 14h50 – Pódio – Corrida 1

13h30 – Corrida 2

14h20 às 14h30 – Pódio – Corrida 2

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#NightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

