Um dos destaques da Stock Car nas últimas temporadas e piloto de renome no esporte a motor brasileiro nos anos recentes, Gabriel Casagrande brilhou neste sábado e superou a forte concorrência para conquistar a pole position da corrida 1 da GT Sprint Race no Velocitta.

Assim, o competidor curitibano é o primeiro a largar da posição de honra de uma das principais categorias do automobilismo nacional em 2021. Neste ano, o campeonato vai para sua décima temporada, que começa com as duas corridas deste domingo em Mogi Guaçu (SP).

O Motorsport.com faz a cobertura completa do evento e conversou com Casagrande sobre o desempenho deste sábado, marcado por uma grande recuperação: no começo do dia, o piloto teve um problema na suspensão e precisou 'abandonar' uma sessão prática pela manhã.

De todo modo, o trabalho para fazer os reparos no carro surtiu efeito e o piloto pôde participar normalmente da classificação, disputada à tarde. "Foi muito bom. O que faltava era tempo de pista mesmo. Consegui dar só quatro voltas hoje antes da classificação. Saí reclamando de um monte de coisa, olhei dados, telemetria e tudo mais. Deu para melhorar bastante coisa", explicou Casagrande.

"E, na hora do qualificatório, você tem que ir até o limite do carro. Eu fui. Acho que foi uma volta bem legal", seguiu o competidor paranaense, que corre pela equipe Vogel Mattheis na Stock Car.

"Tinha alguma coisinha de freada que dava para melhorar, mas eu vou buscar ao longo das voltas amanhã, começando da melhor posição, em primeiro. Agora, a 'responsa' fica com quem vem atrás", brincou.

"A gente estava com problemas de freio. O pedal de freio estava 'abaixando' e a gente não conseguia otimizar a freada. Então, foi isso: a gente conseguiu consertar, em partes, esse nosso problema e deu para uma colocar uma boa volta, deu para fazer um bom tempo."

"Ao longo da corrida, ainda dá para 'conquistar' alguma coisa dentro do carro, mas já está de bom tamanho...Começar em primeiro é sempre muito bom. Vai ser um domingo legal", projetou.

"Estou com meu parceiro Eduardo Pavelski como dupla. Vou começar cedo... A corrida é às 9h. Fiz a minha parte e amanhã será um bom dia, com certeza", completou Casagrande, que compete na corrida disputada entre 9h e 9h30. A cobertura você confere no Motorsport.com.

GT Sprint Race - Velocitta - Domingo, 02 de maio, programação

09h00 - Corrida 1

12h20 – Corrida 2

