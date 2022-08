Carregar reprodutor de áudio

A sexta-feira (19) foi reservada para a realização do primeiro treino livre da etapa de Interlagos da GT Sprint Race, em que se realiza o segundo round do torneio Special Edition. Com os termômetros marcando 8°C na pista paulistana, o carro #12 da dupla Cesar Ramos e Edgar Neto foi o mais rápido, com 1min53s346, conquistando a ponta quando restavam pouco mais de cinco minutos para o final da sessão.

“Gosto muito desse tipo de pista desafiadora", disse Neto, dono da melhor volta. "Hoje conseguimos fazer o circuito no melhor tempo, vamos trabalhar para manter essa posição”, destacou o cascavelense.

A segunda posição ficou com Diogo Moscato, conseguindo ser o mais rápido na PROAM, ficando a apenas 0s171 do líder do treino.

“Interlagos não é uma das minhas pistas preferidas, mas foi um das que me sai bem, por isso às expectativas estão altas, como sempre. Tenho um carro bem preparado, espero amanhã andar bem junto com a minha equipe”, destacou o piloto de Salvador.

Dudu Trindade, também da PROAM foi o terceiro colocado, seguido do carro #1 de Roberto Milani/Luca Milani e de Thiago Camilo e Raphael Teixeira, líderes do torneio Special Edition e Overall.

Na classe AM, o melhor colocado foi Giovanni Girotto, oitavo colocado no geral, com o tempo de 1min55s520.

“Tivemos um primeiro treino oficial agora à tarde. O clima está bem frio, a pista estava um pouco mais lenta. Demorou um pouco para aquecer os pneus, mas no final consegui pegar a mão e amanhã acredito que consigo manter. O final de semana promete ser com boas disputas”, disse o piloto curitibano.

Neste sábado, às 9h, acontece o segundo treino livre. O quali será às 12h e a corrida 1 da rodada tripla às 15h, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Resultado

Posição Piloto(s) Classe Tempo/Dif. 1 Cesar Ramos / E. Bueno Neto PRO 1min53s346 2 Diogo Moscato PROAM 0,171 3 Dudu Trindade PROAM 0,742 4 R. Milani / L. Milani PROAM 0,764 5 Thiago Camilo / Raphael Teixeira PRO 1,472 6 Pedro Costa / Dudu Barrichello PRO 1,647 7 A. Junqueira / M. Indio PROAM 1,827 8 Giovani Girotto AM 2,174 9 Lucas Mendes PROAM 2,238 10 Rodrigo Sperafico / J. Martelli PRO 2,398 11 Rafael Dias PRO 2,484 12 Rafael Seibel PROAM 2,689 13 Mario de Lara AM 2,799 14 Ayrton Chorne PRO 3,484 15 Luis Debes AM 3,822 16 Walter Lester AM 3,838 17 Leo Yoshi AM 4,338 18 Leonardo Martins AM 4,673 19 G. Campos / L. Beirão PRO 5,574 20 Arthur Gama PROAM 5,741 21 Alexandre Kaue / T. Kfouri AM 6,836 22 Roberto Possas AM 9,476

