A definição do vencedor da categoria PRO da segunda etapa da Special Edition da GT Sprint Race reforçou o ditado de que “corrida só acaba quando termina”. Foi acreditando nisso e contando com um pouco de sorte que o gaúcho Cesar Ramos e seu companheiro Weldes Campos garantiram, na tarde deste domingo, o título do evento no Autódromo Internacional de Tarumã.

Após largar em segundo e perder a ponta para Thiago Camilo, ele acabou ficando com a vitória na última volta, já que o adversário 'quebrou'. Ramos fechou as 17 voltas com o tempo de 24min20s467.

A segunda colocação ficou com Sergio Ramalho (PRO), a 0s409 do campeão, e a terceira foi de Pedro Aizza (PROAM), a 1s136. Como Aizza, Giovani Girotto (AM) manteve o aproveitamento de 100%, fechando o fim de semana com três vitórias.

Eles são os líderes de suas classes, enquanto Camilo se mantém na ponta da PRO. E a terceira corrida da programação manteve a adrenalina bem alta. Camilo, que largou em oitavo, repetiu o bom desempenho da prova anterior e, na nona volta, assumiu a liderança.

Enquanto Thiago seguia na frente, Ramos, Ramalho e Aizza disputavam a segunda colocação, com vantagem para os dois primeiros. No final, quando tudo indicava a vitória de Camilo, ele acabou tendo problema com seu carro.

Assim, foi provocada a entrada do safety car. Ramos passou a liderar e a bandeira amarela determinou a classificação final. Cesar ressaltou a oportunidade de estar na Special Edition da GT Sprint Race. “Foi muito bom e gostaria de agradecer a todos que me deram essa oportunidade. A corrida evoluiu muito e ganhamos pontos importantes para o campeonato”, destacou.

Seu companheiro Weldes Campos, competidor regular da máquina de número 11 da GTSR, não escondia a felicidade. “Estou muito feliz com os resultados. É muito bom ter o Cesar como parceiro”, afirmou.

Girotto foi um dos destaques e resumiu o fim de semana. “Foi muito legal. Consegui a pole e venci as três corridas, fechando com chave de ouro. Foi importante esse final de semana pois pudemos ver que estamos no caminho certo neste meu primeiro ano na categoria”, disse.

Aizza também era só alegria. “Desde o começo do fim de semana estivemos entre os mais rápidos. Aproveitamos as posições de largada e consegui resultados positivos. Andar ao lado de pilotos tão experientes é uma escola, pois eles acabam colocando o carro em lugares que eu nem penso. É um grande aprendizado e estou ganhando muito com isso”, finalizou o mais jovem piloto do grid.

Resultado da corrida 3

1) #11 Cesar Ramos/ Weldes Campos, PRO, 17 voltas, 24min20seg467

2) #25 Sergio Ramalho/ Dudu Trindade, PRO, a 0s409

3) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 1min136

4) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO, a 4s359

5) #19 Nathan Brito, PRO, a 5s764

6) #373 Raphael Teixeira / Roberto Possas, PROAM, 6s316

7) #01 Alex Seid, PRO, a 6s793

8) #37 Zezinho Muggiati/ Lourenço Beirão, PRO, a 7s099

9) #13 Rafael Dias/ Marcus Índio, PROAM, a 7s668

10) #82 Gerson Campos, PRO, a 8s844

11) #72 Giovani Girotto, AM, a 9s305

12) #31 Adriano Ramos, AM, a 10s003

13) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 10s576

14) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 12s591

15) #59 Ernesto Benitez/ Danny Candia, AM, a 1 volta

16) #03 Thiago Camilo/ Pedro Ferro, PRO, a 2 voltas

17) #161 Antonio Junqueira / Pedro Costa, PROAM, a 7 voltas

Não completaram 75% da prova:

18) #17 Walter Lester, AM, a 13 voltas

19) #04 Oscar Bittar, AM, sem tempo

Melhor volta: #03 Thiago Camilo, 1min09s767, a 156,813 km/h

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

