A etapa de Interlagos da GT Sprint Race neste fim de semana é especial não apenas por causa da competitividade da categoria e da visita a um dos maiores templos de todo o esporte brasileiro.

Além das atrações na pista, o evento na zona sul de São Paulo marca a estreia do narrador que venceu o concurso promovido pelo campeonato e pelo Motorsport.com: Rodrigo Vicente Amarante, do Paraná.

Como se não bastasse o prêmio de acompanhar a etapa no Autódromo José Carlos Pace, o novo talento descoberto pela iniciativa conjunta de site e GTSR também comanda as transmissões do fim de semana.

Assim, Rodrigo tem a responsabilidade de substituir aquele que o elegeu vencedor da disputa promovida pela Sprint e pelo Motorsport.com: o narrador Luc Monteiro, que é o 'titular' da categoria.

"Este concurso foi pioneiro, tanto pelo lado da GT Sprint Race, quanto pelo Motorsport.com, dando oportunidade a novas vozes. Eu não podia estar mais contente", celebrou o bem-humorado Amarante.

GT Sprint Race 2021 Photo by: Luciano Santos

"É uma baita oportunidade, sem dúvida nenhuma... [E é ótimo] estar com a GT Sprint Race, uma categoria que cresce tanto e já está na sua décima temporada", destacou o narrador paranaense.

Fã de esporte a motor como um todo, Amarante também comemorou a oportunidade de conhecer o circuito paulistano de Interlagos, que ele definiu como "um templo sagrado do automobilismo".

"E agora vamos com tudo porque amanhã tem duas corridas para a galera acompanhar", completou o narrador. As disputas você confere ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube: a primeira prova começa às 10h40 e a segunda, às 14h30.

Domingo, 27 de junho

08h10 -8h20 - Warmup

10h40 – Corrida 1

14h30 – Corrida 2

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

Vazam fotos do carro de 2022 da F1! Confira análise de Rico Penteado

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #114 - TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: