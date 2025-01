Drugovich abre temporada fazendo sua estreia nas 24h de Daytona

Disputada desde 1962, uma das mais tradicionais e famosas provas de longa duração do automobilismo mundial será o primeiro compromisso de Felipe Drugovich (Porto | Banco Master | Localiza | Stilo) em 2025. Nos Estados Unidos, integrando a equipe americana Whelen Cadillac, o brasileiro disputará a 63ª edição das 24 Horas de Daytona, a ser realizada no Daytona International Speedway, em Daytona Beach, na Flórida.

Felipe Drugovich competirá na categoria principal, a GTP, e dividirá a pilotagem do Cadillac V-Series.R com o neozelandês Earl Bamber, com o dinamarquês Frederik Vesti e com o inglês Jack Aitken.

“É a primeira vez em todos os meus anos de automobilismo que disputarei uma corrida em janeiro”, disse Felipe Drugovich. “Será uma ótima experiência, não só por isso, claro, mas por ser minha estreia nessa corrida, que tem um ‘tamanho’ enorme na história do automobilismo mundial”, completou.

Em 2024, a Whelen Cadillac foi a segunda colocada nas 24 Horas de Daytona, apenas 2 segundos atrás da equipe vencedora, que completou 791 voltas pelo lendário Daytona International Speedway.

“A equipe foi pole position, terminou em segundo no ano passado e é de uma competência incrível”, elogia o piloto de Maringá (PR), campeão da Fórmula 2 em 2022 e piloto de testes e desenvolvimento da Aston Martin na Fórmula 1. “Temos uma expectativa muito grande de andarmos na frente novamente e, mais do que isso, de brigar pela vitória. Estou muito animado, treinei em novembro com o time e tenho certeza de que será uma experiência fantástica”, finaliza Felipe Drugovich (Porto | Banco Master | Localiza | Stilo), que em 2024 estreou nas 24 Horas de Le Mans pela mesma equipe.

A 63ª edição das 24 Horas de Daytona terá sua tomada de tempos e a corrida transmitidas ao vivo no IMSA.TV (https://www.imsa.com/tv/) e no canal Imsaofficial no YouTube.

