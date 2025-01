Já são nove 24 Horas de Daytona no currículo, dois títulos no IMSA WeatherTech SportsCar Championship e outros dois no Campeonato Norte-americano de Endurance, mesmo assim o brasileiro Pipo Derani não esconde a ansiedade de voltar à Daytona para sua 10ª participação na lendária corrida, desta vez com um desafio diferente, correndo na classe GTD.

Derani disputará a prova pela equipe DXDT Racing, a bordo do #36 Corvette Z06 GT3.R, e dividirá o cockpit com o turco Salih Yoluc, o irlandês Charlie Eastwood e o norte-americano Alec Udell.

Entre sexta-feira (17) e domingo (19), Derani estará ao lado dos companheiros no ROAR Before The Rolex 24, que contará com sete sessões de treinos, iniciando os preparativos para o classificatório, que será realizado no dia 23 de janeiro, e a prova, com largada prevista para as 15h40 (de Brasília) do dia 25 de janeiro.

“Estou feliz por voltar à Daytona neste ano de mudança e animado para correr em um carro diferente, para sair um pouco da zona de conforto”, destacou o brasileiro, que disputou as outras provas com protótipos.

Derani foi campeão das 24 Horas de Daytona em 2016, justamente em seu ano de estreia. Na época, correu pela equipe Patrón ESM, onde conheceu Erin Gahagan, atual chefe da equipe DXDT Racing.

“Vai ser muito bom voltar a correr por uma equipe da Erin. É um time novo no IMSA, mas que já teve muito sucesso na SRO América, conta com bons pilotos, então, estou animado e ansioso também para experimentar as diferenças do mundo de GT no IMSA, olhar as coisas por outra perspectiva e conhecer um pouco o outro lado. Vai ser muito bacana”, finalizou Derani, que em 2024, correndo pela GTP, fez a pole position em Daytona e estabeleceu um novo recorde para o traçado.

Além da participação em algumas provas, na temporada 2025, o brasileiro terá como foco principal o desenvolvimento do protótipo da Genesis Magma Racing, marca de luxo da Hyundai Motorsport e que estreará no FIA WEC em 2026.

