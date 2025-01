Está chegando a hora! Entre os dias 23 e 25 de janeiro, o circuito de Daytona, nos EUA, recebe uma das provas mais importantes do automobilismo mundial: as 24h de Daytona. Parte da Tríplice Coroa das provas de Endurance, Daytona é sempre uma atração do início do ano, atraindo grandes nomes do esporte a motor.

E a edição de 2025 promete, especialmente com a grande lista de pilotos brasileiros já confirmados. São oito nomes até o momento, em três das quatro classes do grid.

Na principal, a GTP, temos dois pilotos correndo nas equipes de ponta. Felipe Nasr estará no #7 da Porsche, ao lado de Nick Tandy e Laurens Vanthoor. Já Felipe Drugovich estará com o carro da Cadillac da Action Express #31, em um grupo com Earl Bamber, Jack Aitken e Fréderik Vesti.

Na LMP2 são mais três brasileiros em dois carros. Felipe Massa e Felipe Fraga dividem o #74 da Riley com os americanos Gar Robinson e Josh Burdon. Já Pietro Fittipaldi estará no #73 da Pratt Miller com James Roe, Chris Cumming e Callum Ilott.

E enquanto não temos representantes na GTD Pro, os últimos três confirmados estão na GTD. Daniel Serra estará no #34 da Conquest Racing com Manny Franco, Cedric Sbirrazzuoli e Giacomo Altoe. Já Pipo Derani corre no #36 da DXDT Racing com Salih Yoluc, Alex Udell e Charlie Eastwood. Para fechar, teremos também Custódio Toledo, que corre com a licença americana, no #50 da AF Corse, em uma formação que tem também Arthur Leclerc entre os nomes.

Lista de pilotos confirmados nas 24h de Daytona:

N° Equipe Carro Pilotos GTP - 12 carros 5 Proton Competition Porsche 963 Neel Jani Tristan Vautier Nico Pino TBA 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Mathieu Jaminet Matt Campbell Kevin Estre 7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Felipe Nasr Nick Tandy Laurens Vanthoor 10 Cadillac Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.R Ricky Taylor Filipe Albuquerque Will Stevens Brendon Hartley 24 BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8 Philipp Eng Dries Vanthoor Kevin Magnussen Raffaele Marciello 25 BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8 Marco Wittmann Sheldon van der Linde Robin Frijns Rene Rast 31 Action Express Racing (Whelen Engineering) Cadillac V-LMDh Jack Aitken Earl Bamber Frederik Vesti Felipe Drugovich 40 Cadillac Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.R Jordan Taylor Louis Deletraz Alex Lynn Kamui Kobayashi 60 Acura Meyer Shank Racing Acura ARX-06 Tom Blomqvist Colin Braun Scott Dixon Felix Rosenqvist 63 Lamborghini Lamborghini SC63 Mirko Bortolotti Romain Grosjean Daniil Kvyat Edoardo Mortara 85 JDC-Miller Motorsport Porsche 963 Pascal Wehrlein Tijmen van der Helm Bryce Aron Gian Gianmaria Bruni 93 Acura Meyer Srank Racing Acura ARX-06 Nick Yelloly Alex Palou Kakunoshin Ota Renger van der Zande LMP2 - 12 carros 2 United Autosports USA Oreca 07-Gibson Ben Hanley Nick Boulle

TBA

TBA 04 CrowdStrike Racing by APR Oreca 07-Gibson George Kurtz Malthe Jakobsen Toby Sowery Colton Herta 8 Tower Motorsports Oreca 07-Gibson John Farano Sebastian Alvarez Sebastien Bourdais Job van Uitert 11 TDS Racing Oreca 07-Gibson Steven Thomas Mikkel Jensen Hunter McElrea Charles Milesi 18 Era Motorsport Oreca 07-Gibson Paul-Loup Chatin DHH Hansson Ryan Dalziel TBA 22 United Autosports USA Oreca 07-Gibson Daniel Goldburg Paul di Resta James Aleen TBA 43 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Tom Dillmann Jon Field Antonio Felix da Costa Bijoy Garg 52 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca 07-Gibson Rodrigo Sales Ben Keating Benjamin Pedersen Mathias Beche 73 Pratt Miller Motorsports Oreca 07-Gibson Pietro Fittipaldi James Roe Chris Cumming Callum Ilott 74 Riley Oreca 07-Gibson Gar Robinson Felipe Fraga Josh Burdon Felipe Massa 88 PECOM Racing Oreca 07-Gibson Luis Perez Companc Nicklas Nielsen Matthieu Vaxiviere Dylan Murry 99 AO Racing Oreca 07-Gibson PJ Hyett Dane Cameron Jonny Edgar Christian Rasmussen GTD Pro - 15 carros 1 Paul Miller Racing BMW M4 GT3 EVO TBA TBA TBA 3 Corvette Racing by Pratt Miller Corvette Z06 GT3.R Antonio Garcia Alexander Sims Daniel Juncadella 4 Corvette Racing by Pratt Miller Corvette Z06 GT3.R Tommy Milner Nicky Catsburg Nico Varrone 007 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 EVO Ross Gunn Alex Riberas Roman de Angelis TBA 9 Pfaff Motorsports Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Andrea Caldarelli Jordan Pepper

TBA

TBA 14 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 Ben Barnicoat Aaron Telitz Townsend Bell TBA 20 Proton Competition Porsche 911 GT3 R (992) Claudio Shiavoni Matteo Cressoni Richard Lietz Thomas Preining 48 Paul Miller Racing BMW M4 GT3 EVO TBA

TBA

TBA TBA 64 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3 Mike Rockenfeller Austin Cindric

Sebastian Priaulx 65 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3 Christopher Mies

Frederic Vervisch

Dennis Olsen 69 GetSpeed Mercedes AMG-GT3 Fabian Schiller Luca Stolz Anthony Bartone Maxime Martin 75 75 Express Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul Mikael Grenier Maro Engel Jules Gounon 77 AO Racing Porsche 911 GT3 R (992) Laurin Henirch Klaus Bachler Alessio Picariello 81 DragonSpeed Ferrari 296 GT3 Albert Costa Davide Rigon Miguel Molina Thomas Neubauer 91 Trackhouse by TF Sport Corvette Z06 GT3.R Ben Keating Connor Zilisch Scott McLaughin Shane van Gisbergen GTD - 22 carros 12 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 Jack Hawksworth Parker Thompson Frankie Montecalvo

TBA 13 AWA Corvette Z06 GT3.R Orey Fidani Matthew Bell Lars Kern Marvin irchhofer 19 van der Steur Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo Rory van der Steur Valentin Hassen-Clot Maxime Robin Anthony McIntosh 21 AF Corse Ferrari 296 GT3 Simon Mann Lilou Wadoux Alessandro Pier Gudi Kei Cozzolino 021 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 Sheena Monk Stevan McAleer Mike Sheen James Calado 023 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 Onofrio Triarsi Charles Scardina Alessio Rovera Riccardo Agostini 27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Tom Gamble Casper Stevenson Zacharie Robichon Mattia Drudi 32 Korthoff Competition Mercedes-AMG GT3 Seth Lucas Kenton Koch Maxi Gotz Daniel Morad 34 Conquest Racing Ferrari 296 GT3 Manny Franco Daniel Serra Cedric Sbirrazzuoli Giacomo Altoe 36 DXDT Racing Corvette Z06 GT3.R Salih Yoluc Alex Udell Charlie Eastwood Pipo Derani 44 Magnus Racing Aston Martin Vantage GT3 Andy Lally John Potter Spencer Pumpelly Nicki Thiim 45 Wayne Taylor Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Danny Formal Trent Hindman Graham Doyle Kyle Marcelli 47 Cetilar Racing Ferrari 296 GT3 Roberto Lacorte Nicola Lacorte Lorenzo Patrese Antonio Fuoco 50 AF Corse Ferrari 296 GT3 Custodio Toledo Riccardo Agostini Arthur Leclerc Conrad Laursen 57 Winward Motorsport Mercedes-AMG GT3 Russell Ward Phillip Ellis Indy Dontje Lucas Auer 66 Gradient Racing Ford Mustang GT3 Joey Hand

Till Bechtolsheimer Tatiana Calderon

TBA 70 Inception Racing Ferrari 296 GT3 Brendan Iribe Frederik Schandorff Ollie Millroy David Fumanelli 78 Forte Racing Lamborghini Huracan GT3 EVo2 Misha Goikhberg Mario Farnbacher Frank Perera Parker Lingerman 80 Lone Star Racing Mercedes-AMG GT3 Dan Knox

Scott Andrews Eric Filgueiras Ralf Aron 83 Iron Dames Porsche 911 GT3 R (992) Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting Karen Gaillard 96 Turner Motorsport BMW M4 GT3 EVO Robby Foley Patrick Gallagher Jens Klingmann Jane Walker 120 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R (992) Adam Adelson Elliot Skeer Tom Sargent Ayhancan Guven

