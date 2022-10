Fraga espera competir com LMDh da IMSA em 2023 junto com DTM

Carregar reprodutor de áudio

Felipe Fraga espera correr com um carro LMDh da IMSA em 2023, enquanto continua seu programa no DTM com a Red Bull pela segunda temporada.

Campeão da Stock Car Pro Series em 2016 e vice-campeão nas 24 Horas de Le Mans, Fraga foi contratado para liderar a equipe da Red Bull no DTM este ano após a decisão de Liam Lawson de se concentrar na Fórmula 2.

O brasileiro foi rápido desde o início, terminando no pódio em seu primeiro fim de semana antes de dominar a segunda corrida em Norisring da pole position.

Uma série de infortúnios e incidentes fizeram com que ele terminasse em 16º no campeonato, quatro posições atrás do companheiro de equipe, Nick Cassidy, mas seus resultados de destaque o colocaram em uma posição forte para manter sua vaga na equipe da AF Corse em 2023.

Fraga está interessado em permanecer no DTM no próximo ano, tendo sentido que foi capaz de mostrar muito na categoria, mas insiste que nenhuma decisão foi tomada, enquanto espera o calendário de 2023.

“Gostaria de fazer [DTM] novamente no próximo ano”, disse o piloto de 27 anos ao Motorsport.com. “Neste momento, estou apenas esperando o calendário e ver com meus outros programas onde estamos, como é possível fazer.

“Eu realmente adoraria fazer DTM porque estava sentindo falta de correr sozinho em um carro. Então é legal quando você faz suas próprias coisas. Para mim, foi bom estar de volta a fazer isso.

“Com certeza estamos falando sobre isso [com a Red Bull], mas nada está confirmado. Não sei se eles querem me manter aqui, mas vamos ver.”

O ano de 2023 marca o início de uma nova era para a IMSA e corridas de endurance, com a nova geração de carros LMDh da Acura, Cadillac, Porsche e BMW se juntando à nova divisão.

Fraga disse que já conversou com fabricantes e equipes da LMDh sobre se juntar a eles em 2023, mas reiterou que nenhuma decisão pode ser tomada até que o calendário do DTM de 2023 seja anunciado.

“Já estou em contato com algumas oportunidades para isso e realmente espero que funcione para o próximo ano também, junto com o DTM”, revelou. “Agora é só esperar e ver.

“O calendário do próximo ano não foi divulgado pelo DTM, então estou esperando um pouco para decidir o [programa] da minha próxima temporada.

“Acho que vai funcionar.

“Se eu tivesse que escolher entre IMSA e WEC? É difícil. Ambos são superlegais. O WEC tem Le Mans e Le Mans é especial. Mas eu realmente amo correr na América. Eu realmente amo IMSA e acho que eles estão crescendo. Não há muita política, então eu realmente gosto disso.

“Acho que preferiria correr nos Estados Unidos. Como eu faço DTM na Europa, aproveito as pistas aqui um pouco, então eu realmente gostaria de fazer IMSA porque eu realmente amo IMSA.”

Fraga acumulou muita experiência em protótipos desde 2021, ajudando Gar Robinson e a equipe Riley Motorsports a conquistar o título LMP3 do ano passado com vitórias em Mid-Ohio, na etapa de Watkin Glens e Petit Le Mans.

Fraga espera que o tempo que passou na LMP3 nas duas últimas temporadas aumente suas chances de garantir uma vaga na LMDh na próxima temporada.

“Acho que ajuda muito”, disse ele sobre sua experiência no LMP3. “Mesmo que as pessoas não vejam o LMP3 como um top de linha, na minha opinião, tive a chance de pilotar um protótipo.

“Tenho certeza de que quando eu pulo em um carro mais rápido, o que eu já fiz, não foi tão estranho porque você já está acostumado com downforce, alta velocidade e outras coisas.

“Acho que me ajudou muito. Se eu acabar fazendo algum programa LMDh, acho que foi um pouco importante.”

