O IMSA realizou neste domingo (16) a terceira etapa do campeonato de 2021, em Mid-Ohio e Ricky Taylor, no Acura #10 da Wayne Taylor Racing, segurou o Cadillac #31 da Action Express Racing de Felipe Nasr na tática de combustível em prova válida pelo WeatherTech SportsCar. A diferença entre os dois foi de apenas 0s368.

O Mazda #55 dos britânicos Oliver Jarvis e Harry Tincknell completou o pódio, mais de 12 segundos depois.

Se não deu para Nasr e Pipo Derani conseguir a vitória na DPi, na LMP3 as coisas já foram diferentes. Felipe Fraga e Gar Robinson cruzaram o Ligier JS P320 em primeiro lugar, sétimo no geral. Eles superaram Rasmus Lindh e Dan Goldburg, que ficaram na segunda posição, e os norte-americanos Jim Cox e Dylan Murry.

Na GTD, deu BMW, com Bill Auberlen e Robby Foley, à frente de Frankie Montecalvo e Zach Veach no Lexus, e Bryan Sellers e Madison Snow, que fecharam o pódio no Lamborghini Huracan GT3.

O IMSA retorna em Detroit, no dia 5 de junho.

Resultado final

Galvão, Regi e narradores; ex-diretor de F1 da Globo conta tudo sobre bastidores das transmissões

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.