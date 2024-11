Não é a primeira vez que Antonio Pérez Garibay, pai do piloto da Red Bull, Sergio Pérez, causa alvoroço nos bastidores dos GPs. Uma das mais recentes histórias da Fórmula 1 aconteceu no México, quando o político afirmou que o filho será campeão mundial.

Embora a declaração tenha sido entendida apenas como um pensamento de um pai orgulhoso, Pérez sênior tomou uma abordagem mais controversa semanas depois.

Há algum tempo, o piloto criticou a mídia e a cobertura sobre sua carreira e especulações sobre seu futuro ao lado de Max Verstappen. Neste cenário, foi o momento ideal para Antonio também compartilhar sua opinião, mas sua fala foi bastante controversa.

Apesar de não citar diretamente o nome de Ralf Schumacher, o pai de Pérez dá a entender que se refere ao ex-piloto da F1 e irmão da lenda Michael Schumacher.

"Havia muitos meios de comunicação dizendo que ele não iria correr no México ou que estava se despedindo no México. Então, eles deveriam pelo menos pedir desculpas", explica Perez Sênior em uma entrevista ao podcast em espanhol da ESPN.

Em seguida, ele diz: "Há um piloto que estava na F1 e agora é jornalista que primeiro afirmou que Checo já estava fora da Red Bull e, nas semanas seguintes, ele saiu do armário".

Especialista respeitado no paddock, também no Formel1.de: Ralf Schumacher Foto: circuitpics.de

Isso se refere ao comentarista da Sky, Ralf Schumacher, que tornou pública sua homossexualidade em julho.

Em sua fala na sequência, Pérez Sênior dispara outra contradição que não foi bem vista nas redes sociais: "Não sei se ele estava apaixonado por Checo".

"Você está entendendo? Há muitas coisas estranhas, e você não sabe se ele é um jornalista, se é uma mulher ou um homem. Mas sua palavra está em dúvida. Não por causa de Checo Pérez, mas por causa do que sua [ex-]esposa disse sobre ele".

Alemão responde nas redes

Depois de toda a polêmica nas redes sociais, Ralf utilizou o Instagram para responder o comentário de Antonio e disse que "não está zangado".

"Eu também apoiaria o meu filho 100% e tentaria ajudar. É assim que se faz como pai", começou no comunicado.

"Sobre a maneira como foi falada, eu teria escolhido palavras diferentes, mas conhecemos o Sr. Pérez com todas as suas emoções. É por isso que não estou zangado com ele".

"No entanto, acho que os resultados [de Pérez] seriam os melhores argumentos".

Questionamentos para a família Stroll

Espera que a história ainda não acabou! Além do comentário contra Ralf, Pérez Sênior atacou Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin e pai de Lance Stroll, piloto da equipe de F1.

"Eu não sou o Sr. Stroll, não tenho dinheiro para comprar uma equipe de F1 para meu filho, não temos capital para estar aqui. Checo está aqui por causa dele mesmo, ele chegou aqui por causa dele mesmo, ele ainda está aqui por causa dele mesmo e na posição em que está".

No entanto, é importante citar que Pérez tem sido apoiado amplamente por Carlos Slim, uma das pessoas mais ricas do mundo. O empresário injeta quantias altas de dinheiro na carreira do mexicano, para ter a certeza de que ele continuará na categoria de automobilismo.

"Todo mundo sabe que você precisa de patrocinadores e do apoio do país. No momento, Checo Perez é a pessoa mais conhecida do país. Ele criou uma grande revolução no mundo e na América Latina. Todos os outros precisam conquistar seu lugar".

Por quanto tempo Sergio Perez continuará assistindo ao drama que envolve seu pai? Foto: Motorsport Images

