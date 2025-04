Após um hiato de três meses, a IndyNXT, categoria de acesso à Indy, retorna às pistas no tradicional circuito de Barber, no Alabama, no próximo dia 4 de maio. Como preparação para a retomada da temporada, as equipes se reuniram na última terça-feira (22) em Mid-Ohio para um dia de testes — e o piloto brasileiro Caio Collet foi um dos grandes destaques.

Novato do Ano em 2024, Collet liderou a sessão matutina e, mesmo com as interrupções causadas por bandeiras vermelhas ao longo do dia, finalizou os treinos com a quarta melhor volta no geral.

O foco do piloto e de sua equipe esteve em reacostumar-se ao ritmo dos circuitos mistos e validar diferentes configurações para a sequência de provas — que se inicia neste mês de maio, considerado o mais importante do calendário por conta das etapas que acompanham a icônica prova das 500 Milhas de Indianápolis.

Com um desempenho sólido nos testes e a preparação bem alinhada com a equipe, Collet chega confiante para a etapa de Barber. As perspectivas são bastante positivas, e o foco do brasileiro é conquistar o máximo de pontos possíveis para seguir entre os três primeiros colocados no campeonato e, quem sabe, subir ainda mais na tabela de classificação.

"Tivemos um dia muito positivo", disse Collet. "Pela manhã, registramos o melhor tempo e, à tarde, ficamos com o quarto melhor do dia. Apesar das bandeiras vermelhas, conseguimos completar várias voltas, testar tudo o que havíamos planejado e saímos bem preparados para a próxima semana, em Barber, e depois para Indianápolis".

"Acredito que foi um dia produtivo, especialmente por marcar nosso retorno aos circuitos mistos e permitir que a gente testasse alguns detalhes que ainda estavam pendentes. Agora, é hora de ajustar e alinhar tudo, analisar o que vamos utilizar e aplicar na etapa da semana que vem".

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!