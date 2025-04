A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aprovou, na manhã de quarta-feira (23), a entrada da General Motors como fornecedora de motores para a Fórmula 1 a partir de 2029.

Em publicação nas redes sociais, o órgão regulador oficializou a chegada da montadora americana como fabricante das unidades de potência para a F1.

A GM já vai estar envolvida com a categoria a partir de 2026, com a sua marca Cadillac, mas que, nesse início, utilizará os motores da Ferrari.

Em nota divulgada pela FIA, o presidente Mohammed Ben Sulayem afirmou: “Há mais de dois anos, a FIA aprovou a inscrição de uma décima primeira equipe no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA, guiada pela minha visão de expandir o grid e trazer novos talentos e oportunidades para o nosso esporte. Embora o processo tenha sido desafiador em alguns momentos, o progresso que vemos hoje confirma que a jornada valeu a pena".

"A aceitação da GM Performance Power Units LLC como fornecedora aprovada de unidades de potência para o Campeonato, que começa em 2029, marca mais um passo na expansão global da Fórmula 1 e destaca o crescente interesse de fabricantes automotivos de classe mundial, como a General Motors".

“A dedicação deles à inovação, sustentabilidade e competição está totalmente alinhada com a visão da FIA para o futuro do nosso esporte. Também fortalece nosso compromisso em tornar o automobilismo mais acessível e inclusivo em todo o mundo, acolhendo novos fabricantes, avançando na tecnologia e nos conectando com uma base de fãs mais ampla e diversificada".

No início deste ano, o veterano da indústria Russ O'Blenes foi nomeado CEO da GM Performance Power Units LLC. "Com esta aprovação da FIA, continuaremos a acelerar nossos esforços para trazer uma unidade de potência de F1 fabricada nos Estados Unidos para a rede", disse O'Blenes.

A nota também afirma que o desenvolvimento e os testes da GM estão em andamento, enquanto os planos estão em andamento para abrir uma instalação dedicada à Performance Power Units LLC perto do Centro Técnico da GM em Charlotte (EUA) em 2026.

