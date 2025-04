Neste domingo, foi disputado o GP de Long Beach da IndyCar, com pole position vencendo nos Estados Unidos: largando da posição de honra, o norte-americano Kyle Kirkwood não deu chances para a concorrência e venceu com a Andretti.

Kirkwood superou o atual 'rei' da Indy, o espanhol Álex Palou, que chegou em segundo com a Chip Ganassi. Quem completou o top 3 foi o dinamarquês Christian Lundgaard, que chegou à frente do sueco Felix Rosenqvist. Com isso, Kyle vai para a vice-liderança, justamente à frente do piloto da Dinamarca.

O piloto que 'fechou' as cinco primeiras posições foi o australiano Will Power, nome conhecido da categoria. Ele bateu o neozelandês Scott McLaughlin e o norte-americano Colton Herta. Atrás deles, o hexacampeão Scott Dixon, também neozelandês.

Sting Ray Robb, dos Estados Unidos, fez boa corrida e ficou no fim do top 10, que foi completado por Kyffin Simpson, companheiro de Palou -- o espanhol, aliás, continua na liderança do campeonato. A próxima etapa da IndyCar é o GP do Alabama, no dia 4 de maio, com cobertura do Motorsport.com.

