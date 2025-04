Charles Leclerc, piloto monegasco da Ferrari, espera que a nova asa dianteira quer será usada no GP da Espanha de Fórmula 1 possa ser um "ponto de virada" para reverter a má fase da Scuderia na temporada de 2025.

A equipe de Maranello teve um início de temporada abaixo do esperado. Nos cinco finais de semana de corrida até agora, eles ficaram bem atrás de seus rivais tanto na classificação quanto no ritmo de corrida. Apenas na vitória de Lewis Hamilton na corrida sprint da China a vantagem foi da equipe italiana.

O primeiro pódio da Ferrari em uma corrida regular na temporada foi conquistado por Charles Leclerc, com um terceiro lugar no GP da Arábia Saudita. Frustrado com a falta de desempenho da Ferrari até este ponto da temporada, Leclerc acredita que as coisas podem mudar a partir da nona corrida em Barcelona.

O GP da Espanha será a primeira corrida em que serão implementados controles técnicos mais rígidos para limitar as asas flexíveis. A Ferrari planeja entrar na pista com um novo design de asa dianteira para essa corrida.

Leclerc afirmou: "Estamos atrasados em termos de desempenho do carro em termos reais. Nas últimas duas ou três corridas, seguimos na direção que eu estava falando e nunca me senti tão confortável com o carro. Portanto, estamos maximizando com o pacote atual".

"Mas precisamos de um carro melhor e Barcelona pode ser o ponto de virada da temporada. Com a nova asa dianteira, espero que as coisas corram bem para nós lá".

