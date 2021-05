Hélio Castroneves se comparou a Tom Brady após faturar o tetracampeonato da Indy500 neste domingo (30): "Os caras velhos ainda conseguem, ainda conseguem chutar o traseiro dos mais novos".

Castroneves deu um show na 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis depois de superar o espanhol Álex Palou e garantir a sua quarta vitória na principal prova da Indy. Com o triunfo, o brasileiro se iguala a Anthony Joseph Foyt, Al Unser e Rick Mears.

Em entrevista à NBC após a corrida, Castroneves celebrou a vitória e comentou sobre o impacto da presença dos fãs no circuito - a prova contou com o maior público de um evento esportivo desde o início da pandemia da Covid-19.

“Isso é absolutamente incrível, eu amo Indianápolis. Vocês não imaginam, os fãs me dão energia, sério, vocês não imaginam!", disse.

“Desde o começo eu estava muito confortável, feliz. Estávamos administrando bem, mas agora vou lhe dizer, eu estou muito feliz, apesar de estar um pouco cansado.”

“O carro estava absolutamente sob controle, estava incrível, eu sabia que eu era bom, eu sabia que estava na luta, eu só tinha que arregaçar as mangas.”

“Mas vou lhe dizer, que sentimento incrível.”

Helinho dedicou a conquista do tetracampeonato na Indy500 a sua mãe Sandra Castroneves, que está em tratamento depois de testar positivo para Covid-19. O piloto disse que ligou para a Sandra neste domingo, antes de largar, para receber sua benção.

“Eu não seria capaz de fazer isso sem minha família, sem minha mãe e meu pai que estão no brasil, minha irmã, eu amo todos vocês, nós conseguimos!”

“E claro, Deus. Deus estava ao meu lado o tempo todo e isso é absolutamente incrível.”

Depois de superar o piloto de 24 anos Álex Palou, o brasileiro disse que, apesar da idade, "ainda está em forma" e comparou sua atuação com a do americano Tom Brady, que garantiu pela sétima vez, aos 43, o Super Bowl em 2021.

“Eu fiz apenas duas corridas esse ano, e acho que ainda estou em forma! Você não acha?”, questionou Castroneves.

“Vou te dizer, não é o fim, é apenas o começo. Eu não sei se é uma boa comparação, mas Tom Brady, Phil Mickerson ganhou o The Masters, então os caras velhos ainda conseguem, ainda conseguem chutar o traseiro dos mais novos."

“Nós ensinamos a eles uma lição, isso é absolutamente incrível", concluiu.

Christian Fittipaldi REVELA detalhes DESCONHECIDOS do dia da MORTE de SENNA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O que a liderança inédida de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.