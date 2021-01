Fora da IndyCar desde 2015, quando disputou duas etapas da categoria pela Andretti Autosport, Simona De Silvestro vai voltar às pistas da principal categoria de monopostos dos Estados Unidos para tentar correr as 500 Milhas de Indianápolis. A suíça vai guiar pela Paretta Autosport, equipe administrada por mulheres e que receberá suporte da Penske.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Indianapolis Motorspeedway, a Paretta Autosport irá “integrar as mulheres na equipe para garantir que ela forneça oportunidades, incluindo competição, operações e funções administrativas, como logística, marketing e relações públicas”.

“Hoje é o início de um compromisso com a equidade, para incentivar as mulheres a trabalharem duro para que possam ganhar seu lugar na mesa ou no grid”, disse a chefe da equipe, Beth Paretta.

“A IndyCar tem sido uma líder e um lugar acolhedor para as mulheres por muitos anos, devido ao trabalho árduo de muitas mulheres e homens antes de nós, mas agora temos um compromisso mais forte com a 'Race for Equality & Change' da IndyCar para garantir que as oportunidades continuem no futuro.”

“Nossa equipe, junto com nossa aliança técnica com a Penske, trabalhará duro para dar a Simona o melhor carro que podemos oferecer para que ela possa alcançar seus melhores resultados. A competição nos impulsiona. A Indy 500 é a maior corrida do mundo e, em breve, esperamos ter um rosto de mulher no Troféu Borg-Warner.”

“Temos o prazer de dar as boas-vindas a Beth e sua equipe Paretta Autosport na INDYCAR este ano. A adição de sua equipe ao programa 'Race for Equality & Change' da IndyCar este ano garantirá que a IndyCar e a Indy 500 continuem o legado de ter uma mulher qualificada para a edição da corrida de 2021”, Disse Mark Miles, presidente e CEO da Penske Entertainment Corp.

“Claro, caberá a Simona e a equipe classificar o carro para o grid, mas conhecendo Beth, sei que sua equipe estará pronta para a tarefa”, completou.

De Silvestro, 32, que foi a Rookie of the Year da Indy 500 de 2010, tem um total de 67 largadas na IndyCar, com destaque para o segundo lugar na corrida de rua de Houston de 2013 com a agora extinta KV Racing.

“Estou muito animada por ter esta oportunidade incrível de voltar a Indianápolis e à Indy 500 com o Paretta Autosport este ano”, disse De Silvestro. “Minha carreira realmente decolou competindo na IndyCar e na Indy 500, então voltar para competir com Beth e sua nova equipe em aliança com a Penske é uma chance especial e rara na minha carreira.”

“Fazer parte do objetivo de diversidade e inclusão para todos, especialmente às mulheres na IndyCar, e no automobilismo em geral, é muito importante para mim e é como eu gostaria de ver o futuro das corridas.”

“Quero agradecer à IndyCar Series por assumir um papel de liderança tão importante no fornecimento de inclusão de gênero e diversidade geral no automobilismo.”

