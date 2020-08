A 104ª edição das 500 Milhas de Indianápolis está oficialmente iniciada. Nesta quarta-feira (12) aconteceram os primeiros treinos livres no mítico oval com a novidade do aeroscreen, pela primeira vez no ponto alto do campeonato da Indycar.

James Hinchcliffe foi o mais rápido do dia com 40s084, média de 224.526 mph. O tempo é sensivelmente mais lento do que em 2019 devido ao efeito aerodinâmico que dispositivo que protege a cabeça do piloto exerce.

Marco Andretti foi o segundo mais veloz, com 40s116, seguido por Scott Dixon e Ryan Hunter-Reay, todos de Honda.

O primeiro Chevrolet a ganhar destaque na tabela de tempos foi o de uma das novidades deste ano, Fernando Alonso, a 0s231 de ‘Hinch’.

O melhor brasileiro foi Helio Castroneves, que busca sua quarta coroa na prova, em 10º. Tony Kanaan veio logo atrás, em 11º.

A quarta-feira foi dividida em três sessões. A primeira, os 21 veteranos ficaram na pista por duas horas. Depois, os cinco novatos e seis dos sete que não correm com regularidade estiveram juntos por duas horas. Nas últimas duas horas e meia do dia, o percurso foi aberto a todos os 33 participantes inscritos. No entanto, apenas 32 poderiam fizeram uso da pista. Ben Hanley, da DragonSpeed, não teve carro pronto a tempo.

O segundo treino para a Indy 500 de 2020 acontece nesta quinta-feira, a partir do meio dia, horário de Brasília.

P No Piloto Tempo Dif Dif. 2 FL Laps Velocidade Motor Equipe 1 29 James Hinchcliffe 40.084 --.---- --.---- 35 80 224.526 Honda Andretti Autosport 2 98 Marco Andretti 40.117 0.0324 0.0324 50 96 224.345 Honda Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian 3 9 Scott Dixon 40.170 0.0858 0.0534 30 61 224.047 Honda Chip Ganassi Racing 4 28 Ryan Hunter-Reay 40.297 0.2128 0.1270 60 81 223.341 Honda Andretti Autosport 5 66 Fernando Alonso 40.316 0.2314 0.0186 8 29 223.238 Chevy Arrow McLaren SP 6 1 Josef Newgarden 40.325 0.2404 0.0090 35 82 223.188 Chevy Team Penske 7 60 Jack Harvey 40.327 0.2422 0.0018 65 107 223.178 Honda Meyer Shank Racing 8 55 Alex Palou 40.336 0.2512 0.0090 35 60 223.128 Honda Dale Coyne Racing with Team Goh 9 47 Conor Daly 40.355 0.2708 0.0196 41 80 223.020 Chevy Ed Carpenter Racing 10 3 Helio Castroneves 40.372 0.2872 0.0164 4 62 222.929 Chevy Team Penske 11 14 Tony Kanaan 40.382 0.2974 0.0102 53 58 222.873 Chevy AJ Foyt Enterprises 12 22 Simon Pagenaud 40.386 0.3017 0.0043 73 112 222.849 Chevy Team Penske 13 30 Takuma Sato 40.440 0.3557 0.0540 42 84 222.551 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 14 10 Felix Rosenqvist 40.442 0.3576 0.0019 60 89 222.541 Honda Chip Ganassi Racing 15 4 Charlie Kimball 40.461 0.3763 0.0187 96 102 222.438 Chevy AJ Foyt Enterprises 16 21 Rinus VeeKay 40.529 0.4450 0.0687 15 76 222.061 Chevy Ed Carpenter Racing 17 24 Sage Karam 40.535 0.4505 0.0055 40 46 222.031 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 18 27 Alexander Rossi 40.549 0.4649 0.0144 53 77 221.952 Honda Andretti Autosport 19 18 Santino Ferrucci 40.558 0.4735 0.0086 66 87 221.905 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 20 20 Ed Carpenter 40.575 0.4904 0.0169 38 102 221.813 Chevy Ed Carpenter Racing 21 51 James Davison 40.594 0.5093 0.0189 4 36 221.709 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi 22 88 Colton Herta 40.596 0.5111 0.0018 39 91 221.699 Honda Andretti Harding Steinbrenner Autosport 23 12 Will Power 40.608 0.5231 0.0120 15 124 221.634 Chevy Team Penske 24 8 Marcus Ericsson 40.616 0.5316 0.0085 104 129 221.588 Honda Chip Ganassi Racing 25 15 Graham Rahal 40.632 0.5481 0.0165 91 111 221.498 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 26 45 Spencer Pigot 40.634 0.5492 0.0011 72 81 221.492 Honda RLL with Citrone/Buhl Autosport 27 26 Zach Veach 40.658 0.5736 0.0244 18 98 221.359 Honda Andretti Autosport 28 5 Pato O'Ward 40.661 0.5769 0.0033 10 55 221.341 Chevy Arrow McLaren SP 29 59 Max Chilton 40.697 0.6125 0.0356 6 36 221.147 Chevy Carlin 30 41 Dalton Kellett 40.756 0.6719 0.0594 20 26 220.825 Chevy AJ Foyt Enterprises 31 7 Oliver Askew 40.885 0.8006 0.1287 27 51 220.130 Chevy Arrow McLaren SP 32 67 JR Hildebrand 40.935 0.8510 0.0504 5 29 219.859 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 33 41 Tony Kanaan 41.227 1.1422 0.2912 5 6 218.306 Chevy AJ Foyt Enterprises 34 81 Ben Hanley No Time --- --- -- --- --- Chevy DragonSpeed USA

